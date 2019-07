L’organització fa una crida als citricultores perquè actuen amb cautela a l’hora de vendre la fruita i augura un exercici amb preus més raonables

Connect on Linked in

En una primera estimació orientativa AVA-ASAJA preveu una reducció de la futura collita valenciana de cítrics pròxima al 30%

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) en una primera estimació orientativa preveu que la producció de cítrics de la pròxima campanya en la Comunitat Valenciana experimentarà un descens de un 20 i un 30% respecte a l’exercici anterior. Els serveis tècnics d’aquesta organització agrària han elaborat una estimació a partir d’una enquesta efectuada entre prop de 100 citricultores, membres de la sectorial de cítrics d’aquesta associació, que representen a totes les zones productores, i les dades recollides auguren que la futura collita de la campanya 2019/20 registrarà un disminució important tant en el capítol corresponent a mandarines com en l’apartat relatiu a taronges, llimes i aranges. La reducció de collita serà molt més acusada en mandarines que probablement superarà el 30% de minvament, mentre que en taronges, llimes i aranges podria superar el 20%.

Per varietats destaquen de manera molt significativa les baixades del 25% i del 30% previstes per a satsumas i clementines respectivament, així com el descens del 30% que podria aconseguir el grup d’híbrids. Pel que fa al grup de navels i blanques aquestes experimentaran un descens que podria superar el 20%. Les causes d’aqueixa reducció del rendiment productiu de la citricultura valenciana de cara a la pròxima temporada es deuen fonamentalment a l’alternança natural que, en termes de collita, caracteritza a les campanyes citrícoles, és a dir, a un exercici de producció elevada, com va ser el cas de l’anterior, sol succeir-li un altre menys fecund.

No obstant això, totes les dades recollides provenen de productors que no han abandonat la seua activitat i lamentablement, al descens acusat de la producció se sumarà l’increment indiscutible de l’abandó d’explotacions citrícoles a causa dels preus ruïnosos que van obtindre els productors al llarg de l’última campanya. Tant és així que en alguns municipis les terres dedicades a aquest cultiu podrien veure’s reduïdes en un 10%. “No podem valorar encara el nombre d’hectàrees abandonades, però segurament les xifres seran desoladores”, assenyala el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Davant una futura caiguda generalitzada de la producció, el president d’aquesta organització afirma que “els preus de la futura campanya citrícola haurien de millorar raonablement respecte a l’exercici anterior, no obstant això, encara que les cotitzacions siguen superiors no per això es veurà compensat el descens general d’ingressos que patiran els productors valencians en el seu conjunt a causa d’aquesta disminució tan acusada de la collita. Per això, el dirigent d’aquesta d’aquesta organització fa una crida als agricultors perquè actuen amb cautela a l’hora de negociar la venda de la fruita, ja que la pròxima campanya podrà servir per a posar fre als abusos que s’han produït en l’exercici anterior tant a nivell de preu com de condicions contractuals.