L’Orquestra de la Comunitat Valenciana inaugura diumenge ‘Matins a Les Arts’

Per només cinc euros, el públic pot gaudir dels actius artístics del teatre a la Sala Principal i d’una exposició de vestuari d’òpera

El programa inclou obres de Britten, Elgar, Grieg i del valencià Francisco Cuesta, de qui se celebra en 2021 el centenari de la seua mort



Els professors de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana inauguren aquest diumenge, 21 de novembre, a les 12.00 hores, el cicle ‘Matins a Les Arts’.



La Sala Principal torna a obrir les seues portes els matins de diumenge amb aquesta activitat, que permet a la ciutadania gaudir de la seua primera experiència en el teatre des del seu espai més emblemàtic.



Per solament cinc euros, les Arts ofereix descobrir la seua activitat artística acompanyats dels seus principals actius i contemplar una exposició de vestuari de les produccions més aplaudides del teatre.



En aquesta ocasió, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, en formació camerística de cordes, interpreta per a aquesta matiné musical un programa que ret homenatge al valencià Francisco Cuesta, de qui se celebra en 2021 el centenari de la seua mort, amb l’obra ‘Suite en estilo antiguo’.



Completen la proposta musical pàgines de compositors coetanis destacats: ‘Suite Holberg, op. 40’ d’Edvard Grieg, ‘Serenade for Strings, op. 20’ d’Edward Elgar i ‘Simple Symphony, op. 4’ de Benjamin Britten.



Com a complement, el Vestíbul Principal alberga una exposició amb peces del vestuari de la primera producció que Les Arts va fer d’una òpera de Benjamin Britten: ‘A Midsummer Night’s Dream’, sota la direcció escènica de l’escocés Paul Curran.