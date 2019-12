L’orquestra de la societat musical L’Artesana de Catarroja posa el fermall final al segon ‘Cicle de concerts Bankia d’Orquestres’

Connect on Linked in

El concert tindrà lloc aquest dissabte 28 de desembre a l’auditori de la societat musical de la localitat de Catarroja

El segon ‘Cicle de concerts Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana’, organitzat per Bankia, amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), es tancarà aquest dissabte 28 de desembre a l’auditori de la Societat Musical L’Artesana de Catarroja. El concert suposa el fermall final a aquest cicle anual que ha comptat amb un total de dotze recitals d’orquestra al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

El ‘Cicle de concerts Bankia d’Orquestres’ ha aconseguit acostar el potencial orquestral de les societats musicals als municipis de la Comunitat Valenciana, fomentant el creixement i la difusió de les formacions orquestrals.

A més, aquest cicle constitueix un fort suport financer per a totes les orquestres participants. Cadascuna ha rebut una ajuda econòmica de 1.500 euros per a l’organització dels seus concerts. En total, el cicle ha suposat una inversió de 21.000 euros per part de Bankia, emmarcats en el programa ‘Bankia Escorta València’, que l’entitat financera impulsa a la Comunitat Valenciana per a donar suport al moviment associatiu musical en les tres províncies.

El ‘Segon cicle Bankia d’Orquestres’ es complementa a més amb el ‘II Festival Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana’, que va celebrar recentment els seus concerts a Llíria i Altea, i amb el ‘IV Concurs Bankia d’Orquestres’. La pròxima edició d’aquest concurs tindrà lloc els dies 1 i 2 de febrer de 2020 en Palau de les Arts de València.

El director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, ha destacat que “una de les línies d’actuació de l’entitat passa per impulsar la música a la Comunitat Valenciana i donar-li aqueix empenyiment que necessiten les societats musicals, perquè som conscients de la importància que té a la regió com a motor de desenvolupament personal i social i, sobretot, com a nexe d’unió entre províncies”.

“El moviment orquestral a la Comunitat Valenciana té cada vegada més força, en gran part gràcies a aquest cicle de concerts i totes les iniciatives impulsades des del programa ‘Bankia Escorta València’ per a fomentar el teixit orquestral en aquesta terra. Els resultats quant a qualitat artística i quantitat de formacions orquestrals són palpables, i això ens impulsa a continuar treballant en aquesta línia en futures edicions”, ha explicat Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Una Comunitat Valenciana a ritme d’orquestra

El concert d’aquest dissabte, amb l’actuació de l’Orquestra de la societat musical L’Artesana de Catarroja, serà el dotzé i l’encarregat de tancar el cicle d’una programació anual repleta de recitals de primer nivell.

El cicle va ser inaugurat per la Societat Musical de Segorbe i l’Orquestra del Casino Musical de Godella el passat 12 de maig i li va seguir, el 18 i 25 de maig respectivament, l’Orquestra de l’Ateneu Musical de Cullera i l’Orquestra de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera.

Al juny van actuar l’Orquestra de la Societat Musical ‘La Paz’ de Sant Joan d’Alacant, l’Orquestra de l’Ateneu Musical i d’Ensenyament ‘Banda Primitiva’ (Llíria).

El mes de juliol va ser el torn de l’Orquestra de la Societat Musical ‘La Primitiva Xativina’ i l’Orquestra de la Societat Musical ‘La Primitiva’ de Rafelbunyol. A l’octubre, el de l’Orquestra de l’Ateneu Musical Schola Cantorum (La Vall d’Uixó); al novembre, l’Orquestra de la Societat Musical d’Alboraia, i al desembre el cicle ha finalitzat amb els concerts