L’Orquestra de València protagonitza la fase final de la XXI edició del premi de piano José Iturbi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gloria Tello destaca la col·laboració del Palau de la Música

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha destacat la participació del Palau de la Música i de l’Orquestra de València en la fase final del certamen de piano José Iturbi, que organitza la Diputació de València i que es celebrarà del 23 de juny al 3 de juliol.

Tello ha destacat que el Palau i l’Almodí proveiran de sales d’assaig els participants en el certamen i s’ha referit expressament a la col·laboració de l’Orquestra de València, que acompanyarà els pianistes en la fase final els dies 29 i 30 de juny i el 2 de juliol en la gran final.

En este sentit ha destacat que el premi Iturbi “està present en el Palau de la Música des que este existeix, comptant amb la participació imprescindible de l’Orquestra de València”.

Cal recordar que la temporada del Palau de la Música està dedicada enguany a José Iturbi en el 125 aniversari del seu naixement. En este context s’ha dissenyat un cicle amb 12 concerts i temàtica diferent: “Ambaixador de la música valenciana”; “Iturbi solidari. La gira del 57”; “València 28-XI: 1895-2020); “Ascens al pòdium: New York Philharmonic”; “Stadium Concerts”; “Beethoven 250 – Iturbi 125” “París”; “Tornada a casa: l’Orquestra de València”; “Music for milions”; “Una nit a Hollywood” i “Amparo i José Iturbi” que es celebrarà el pròxim divendres 25 de juny en el Festival “Serenates”.

Estos concerts compten amb directors com Ramón Tebar, Josep Vicent, Roberto Forés, Christoph Eschenbach, Alexander Liebreich, Rodrigo Tomillo, David Gómez-Ramírez i Rubén Gimeno; així com solistes com Joaquín Achúcarro, Josu de Solaun, Rudolf Buchbinder, Boris Giltburg, Alban Gerhardt, María Luisa Domingo, Andrey Yaroshinsky, Javier Perianes, Vicente Antequera, Domisol Sisters, Carlos Apellániz i Óscar Oliver.