L’Orquestra Filharmònica i el Grup de Dansa de la Universitat obrin Serenates amb l’estrena de l’espectacle ‘4’

Connect on Linked in

Dues formacions artístiques de la Universitat de València, l’Orquestra Filharmònica i el Grup de Dansa obrirà el diumenge, dia 24 de juny, a les 22.30 hores, la programació del Festival Serenates, que se celebra al Claustre del Centre Cultural La Nau i a la Plaça del Patriarca fins al 7 de juliol. El festival organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura celebra el seu 32 aniversari amb 14 nits de concerts de diferents estils.

El festival començarà amb l’estrena de ‘4’, una producció pròpia per al festival Serenates amb prop d’un centenar d’artistes sobre l’escenari, entre els més de 80 integrants de l’Orquestra, dirigida per Beatriz Fernández Aucejo, i ballarins amb coreografies de Yoshua Cienfuegos, director del Grup de Dansa de la Universitat, i Maynor Chaves.

L’espectacle parteix de la teoria dels 4 elements fonamentals i la seua relació amb les 4 estacions: tardor (terra), hivern (aigua), primavera (aire) i estiu (foc). L’espectacle simbolitza un viatge, un trajecte cap a la millora personal que acompanya la vida universitària des de l’inici, a la tardor, fins a la fi, a l’estiu; amb música de R. Soria, G. Händel, C. Debussy i A. Scriabin, interpretada i ballada en directe.

El programa s’inicia amb Subterra, obra que serà estrenada en l’espectacle. Ha sigut escrita per a l’ocasió per Roberto Soria i vol transmetre les sensacions de la tardor i la terra. L’estació d’hivern i l’element aigua estaran musicalment representats en la suite Water music de Händel amb la selecció arreglada per a instruments de metalls moderns.

La primavera i l’aire, el més eteri dels elements i la més dolça de les estacions, arribaran al claustre de la Nau amb el delicat i sensual Preludi a la migdiada d’un faune, de Claude Debussy. Aquesta obra, que originalment va ser escrita en 1894 com a obra simfònica, va ser adaptada per a dansa en 1912 per Vaslav Nijinski, que va crear sobre aquesta música un ballet revolucionari en el món de la dansa que va escandalitzar pels seus moviments sensuals el públic de l’època i els puristes de la dansa clàssica.

Si ja va ser transgressora la dansa Nijinski, amb el seu Prometeu. Poema del foc, Alexander Scriabin trenca amb totes les normes de la música que va unir en un efecte sinestèsic les llums, “interpretades” en directe mitjançant un òrgan de color que ha sigut dissenyat i programat pel Laboratori de la Llum de la Universitat Politècnica de València. Aquesta va ser l’última obra orquestral escrita per Scriabin i la triada per a sonar en Serenates i simbolitzar l’estiu i el foc.

Al llarg de la seua trajectòria, el festival ‘Serenates’ ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions. En aquesta edició participen l’Ajuntament de València, la Diputació de València, el Palau de la Música de València, l’EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny), la Fundació Banc Sabadell i la Fundació Bancaixa.

En el marc de ‘Serenates’, s’han estrenat moltes obres o s’han retrobat després de segles d’oblit en els diversos arxius musicals valencians. A més, molts grups valencians han estrenat artísticament en aquest escenari, ja que aquest festival s’ha convertit en una bona plataforma per a la promoció i la difusió d’un dels millors i majors béns culturals valencians: la música.

Des del 24 de juny fins al 4 de juliol, els concerts seran a les 22.30 hores, al Claustre del Centre Cultural La Nau, i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades. Les actuacions dels dies 5, 6 i 7 de juliol tindran lloc a la plaça del Patriarca, en el marc de la Gran Fira de València, amb entrada lliure.

14 nits de concerts

El festival ofereix catorze nits de concert. El dimarts 25 de juny, el grup de percussió Amores presentarà un resum breu de les obres més representatives del repertori que han interpretat al llarg dels seus 30 anys d’història.

El dimecres 26 de juny, Capella de Ministrers farà un homenatge musical a Lucrècia Borja. El programa de concert es basa en la música de la seua època i farà reviure al públic en primera persona la fascinació que les corts renaixentistes italianes sentien per ella.

El dijous 27 de juny el Cor de la Generalitat Valenciana presentarà un concert amb acompanyament de piano i obres d’autors com a N. Telfer, O. Gjeilo, J.R. Gil-Tárrega, C. Santos, M. Salvador, C. Debussy, L. Boulanger, G. Fauré, etc.

El divendres 28 de juny actuarà Paco Ibáñez, amb un concert dedicat al 50 aniversari del seu històric concert en 1969 a l’Olympia de París, en què recuperarà les cançons d’aquell moment històric.

El dissabte 29 de juny el quintet de metall Spanish Brass interpretarà el concert XXX, amb motiu del seu trenta aniversari.

El diumenge 30 de juny arriba el torn de l’Orfeó Universitari de València, que presenta una producció pròpia per al festival ‘Serenates’, l’espectacle African Passion by JS Bach, que fusiona la música de Bach amb música africana, jazz, rap, imatge, etc. Un espectacle que connecta el cant coral amb la realitat que l’envolta.

El dilluns 1 de juliol, el pianista valencià Antonio Galera presenta en aquest concert el repertori del seu primer CD, Prélude, que reuneix, entre altres peces, els preludis per a piano més destacats de la història d’aquest instrument: des de J. S. Bach fins a H. Dutilleux.

El dimarts 2 de juliol, l’Orquestra de València presentarà una selecció d’obres jazzístiques per a orquestra simfònica dels autors A. Copland, G. Gershwin i A. Sandoval, com a part del XXIII Festival de Jazz del Palau de la Música de València. Els beneficis obtinguts pel concert seran donats a Galgos 112.

El dimecres 3 de juliol, Tenores di Neoneli, un dels màxims exponents de les antigues tradicions musicals de la gran illa mediterrània italiana de Sardenya, oferirà un concert dedicat a Gramsci. Aquest concert és part del festival Polirítmia, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura.

Les actuacions al Claustre conclouran el dijous 4 de juliol amb la Coral Allegro ONCE València, una formació pionera en l’àmbit de l’educació musical per a persones amb diversitat funcional, que presentaran el seu espectacle Allegrock, que reuneix arranjaments de temes rockers de Miguel Ríos, U2, Cold Play, Bon Jovi, etc.

Les actuacions del 5, 6 i 7 de juliol tindran lloc a l’aire lliure, a la plaça del Patriarca i s’inscriuen en la Gran Fira de València i el festival Polirítmia. Durant aquests tres dies actuaran Eliseo Parra i Las Piojas en Costura (dia 5), Pep Butifarra i Ahmed Tiuzani (dia 6) i Sis veus, una formació integrada exclusivament per dones, totes elles valencianes, procedents de diferents camps de la música, però especialment de la música tradicional valenciana.