Los Baños de la Concepción reben una vegada més a l’Associació Afectats Fibromiàlgia d’Almussafes

L’entitat es va traslladar el passat cap de setmana fins al centre termal per a rebre tractaments relacionats amb la circulació i la reumatologia

L’Ajuntament va finançar el desplaçament amb autobús fins a Villatoya de les 28 persones inscrites en aquesta activitat

Del divendres 22 al diumenge 24 de març, 28 persones de l’Associació Afectats Fibromiàlgia d’Almussafes van participar en el viatge organitzat per l’entitat al balneari Baños de la Concepción de Villatoya, Albacete. En aquest centre, van rebre tractaments circulatoris i reumatològics per a pal·liar en la mesura que siga possible l’impacte d’aquesta malaltia crònica i millorar així el seu estat de salut general. L’Ajuntament d’Almussafes va col·laborar novament amb la iniciativa amb el finançament de l’autobús que va traslladar al col·lectiu fins a la Vall del Cabriel, lloc en el qual està situat aquest centre.

Un total de 28 persones van participar el passat cap de setmana en el viatge organitzat per l’Associació Afectats Fibromiàlgia d’Almussafes al balneari Baños de la Concepción de la localitat de Villatoya, a Albacete. Tal com sol fer de manera periòdica l’entitat per a millorar els efectes de la malaltia crònica que pateixen els seus integrants, l’excursió, que es va desenvolupar del divendres 22 al diumenge 24 de març, va incloure diversos tractaments termals que es van centrar principalment en aspectes relacionats amb la circulació i la reumatologia. “El resultat ha sigut el que esperàvem. Tot estava molt ben organitzat i tant les persones que repetien com les que acudien per primera vegada estan molt contentes i fan un balanç molt positiu”, destaquen.

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes col·labora activament en aquesta proposta amb el finançament del servei d’autobús que trasllada a les persones participants fins al centre, situat en plena Vall del Cabriel, on s’han comprovat les propietats mineromedicinals de les seues aigües. Aquest descobriment ha propiciat la posada en marxa de tractaments termals de balneoteràpia, així com de diversos programes terapèutics. “És indubtable que el benestar d’una societat passa per donar suport a aquest tipus de projectes en els quals s’alleuja el dolor físic continuat associat a una malaltia”, explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb aquesta malaltia és un dels principals objectius d’aquest col·lectiu, que durant l’any també organitza altres activitats com a conferències i seminaris en els quals experts de l’àmbit de la sanitat reflexionen sobre qüestions que permeten incorporar hàbits que faciliten el dia a dia de les persones pacients. Així mateix, Afectats Fibromiàlgia també s’encarrega de fomentar des de la seua fundació, en 2003, el coneixement de la malaltia i col·labora activament en propostes impulsades pel consistori municipal com la Setmana per la Igualtat, La Fira de la Salut o Miraquebé, entre altres.