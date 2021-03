L’OV i Pavel Baleff inicien temporada de primavera i culminen el cicle de concerts programats en La Rambleta a València

Connect on Linked in

El director búlgar debuta amb l’Orquestra de València

L’Orquestra de València i el director búlgar Pavel Baleff inicien la Temporada de Primavera del Palau de la Música amb l’últim dels tres programes que l’Orquestra està desenvolupant en La Rambleta. Demà dijous a les 19.30 hores el públic podrà escoltar este concert, que suposa el debut de Baleff amb l’OV i en la programació del Palau. Interpretaran un programa que constituix un recorregut des del classicisme fins a la música del segle XX, i que es caracteritza pel seu caràcter melòdic i colorista.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorat este cicle en La Rambleta, «que ofereix programes desenfadats, diferents, dissenyats amb molta cura i de molta qualitat, amb l’objectiu d’acostar l’Orquestra de València a un públic diferent del nostre abonament, i a un preu totalment assequible per totes les butxaques», ha explicat. «L’experiència està sent molt positiva, tant a nivell musical com social, ja que està assistint públic d’una àmplia franja d’edats, incloent, a més, grups de persones refugiades, per als quals la música és una eina més d’integració i recuperació emocional», ha afegit Tello.

El programa inclou dos parts diferenciades: una amb música basada en tres suites, i una altra dedicada al sinfonisme clàssic d’Haydn. Començarà amb la «Xicoteta suite per a orquestra», de Claude Debussy, i continuarà amb la suite núm. 3 del ballet «La creació del món» del cèlebre compositor rus Andréi Petrov, i la «Suite Klassisch und romantisch», del compositor búlgar Pantxo Vladigerov. La Simfonia núm. 103 de Franz Joseph Haydn, denominada «El redoblament de Timbala», que va ser la primera simfonia en la història de la música que comença amb un solemne redoblament de timbales, tancarà el concert.

El director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que «amb estos concerts volíem oferir al públic jove un cicle amb presència de directors internacionals de prestigi, combinat amb la qualitat i la versatilitat dels nostres músics; i la resposta ha sigut molt positiva». Ros ha recordat que este cicle va començar al gener amb un concert dedicat a Astor Piazzola, en el qual es van interpretar les cèlebres «Quatre Estacions» d’Antonio Vivaldi junt amb les quatre estacions portenyes de Piazzola. O el debut de Gergely Madaras, el 12 de març, i l’actuació del solista de trombó Rubén Toribio, que va interpretar el Concert de Launy Grøndahl.

Pavel Baleff ha sigut director titular de la Filharmònica de Baden-Baden (Alemanya) des de 2007 a 2020. Des de 2020 és el titular del Teatre Nordhausen, de l’Orquestra Loh a Alemanya, i de l’Òpera de Llemotges. És habitual en l’Òpera Nacional d’Hannover, Komische Oper de Berlín, Òpera de Dresden, Òpera de Leipzig, Teatre Bolshoi de Moscou, Òpera de Sofia, Òpera de Zuric i Òpera de Viena. Ha dirigit a destacats cantants com Edita Gruberova, Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, Thomas Hampson, Vesselina Kasarova, Ramón Vargas, Piotr Beczala, Lucca Pisaroni i Anna Netrebko. Va dirigir el Concert de Nadal per al Parlament d’Alemanya amb la violinista Anne-Sophie Mutter en 2013.