L’SMAC Alzira tanca 2019 amb la celebració de 541 actes de conciliació

El Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral d’Alzira, l’SMAC celebra en 2019 un total de 541 actes de conciliació, atenent a 552 treballadors de 42 municipis, principalment d’Alzira i les localitats dels voltants, però també de poblacions més llunyanes, com ara Xàtiva, Ontinyent o Gandia, als qui l’SMAC d’Alzira els resulta més còmode que desplaçar-se fins a València.



Este òrgan reunix empresa i empleat amb la finalitat de reduir els litigis en l’ordre social i arribar a acords previs. A través dels actes de conciliació celebrats a l’SMAC d’Alzira al llarg de l’any passat, s’han acordat 2.006.871 €, entre indemnitzacions per acomiadament, salaris, reclamacions de quantitat i altres conceptes. L’SMAC d’Alzira està atés per un funcionari municipal que és el lletrat conciliador, i se celebra tots els dimarts en la sala habilitada a l’efecte en les oficines d’IDEA.



“Valorem molt positivament este servei que des de fa uns anys es porta a terme a Alzira d’àmbit. L’SMAC busca la conciliació en els moments en què és necessari consensuar de manera directa i pròxima el treballador i els empresaris. En estos últims anys ha estat un servei molt necessari i hem de donar continuïtat per tal d’impulsar les facilitats per a treballadors i empreses”, assegura l’alcalde i responsable d’IDEA, Diego Gómez.



Des del 3 de setembre de 2013 IDEA presta el Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral, amb la intenció d’arribar a acord entre empresari i treballador, en conflictes derivats del seu contracte de treball i que és previ i obligatori en la majoria dels casos a la via judicial. Des de 2013 fins a 2019, l’SMAC d’Alzira ha tramitat un total de 2716 demandes, ha atés a 3.112 treballadors i ha gestionat un volum total de 8.378.004 €.



Este és un servici dependent del Ministeri de Treball que en la Comunitat Valenciana està adscrit a les tres direccions territorials de Treball, a través de 12 sales de les quals la meitat es troben a la ciutat de València, dos a Castelló i quatre a Alacant. Esta descentralització de part del servici de SMAC, mitjançant una comanda de gestió a l’Ajuntament, permet reduir el temps d’espera dels treballadors, que en molts casos pot afectar el termini que tenen per presentar, si és procedent, demandes judicials davant els servicis públics d’ocupació o el Fons de Garantia Salarial (FOGASA). Pel que fa a les empreses, es reduïxen les quantitats que es veuen obligades a abonar per la demora en l’assenyalament de l’acte de conciliació per l’administració laboral.



Amb la signatura del conveni amb l’Ajuntament d’Alzira i l’obertura d’una oficina SMAC en les dependències d’IDEA, Alzira es va convertir en ajuntament pioner en la prestació d’este servici, fora dels serveis territorials de treball. L’objectiu aconseguit ha estat evitar que els treballadors es desplacen a València, i així estalviar temps i costos, i siga més còmode el servici.



En moltes ocasions els treballadors que acaben de quedar en una situació laboral complicada poden aprofitar a conéixer la resta de serveis que oferix IDEA, orientació laboral, emprenedoria, recursos per a empreses…