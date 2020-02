‘Lù’, dels suecanos Maduixa, gana el premi a Millor Espectacle FETEN 2020

Connect on Linked in

Lù’, l’última proposta escènica de la companyia Maduixa, va ser la gran triomfadora a Gijón en aconseguir el Premi Feten al Millor Espectacle 2020 en la Fira Europea d’Arts Escèniques per a xiquets i xiquetes. El caràcter íntim i poètic que la companyia suecana proposa sobre l’escenari amb els seus intèrprets, Laia Sorribes i Melissa Usina, va tindre un merescut reconeixement en aquesta cita que promou els intercanvis i la cooperació entre els diferents sectors de creació i distribució de les arts escèniques. El seu director, Joan Santacreu, va recollir feliç el cotitzat guardó en el Centre Antic Institut, a Gijón, durant una gala amb moltes emocions a la qual va acudir la consellera de Cultura del Principat, Berta Piñán. “Feten ens ha ajudat a créixer. Aquest festival va confiar en mi fa més de deu anys i ara ‘Lù’ ens ha emocionat a tots”, va dir un emocionat Santacreu. Feten és la major fira d’arts escèniques destinada al públic infantil com demostren els més de 700 professionals i programadors que assisteixen per a descobrir les noves propostes teatrals, i és considerada com la més important d’Europa en el seu sector. En aquesta edició la competència va ser encara major si cap a causa de les més de 250 representacions de 90 companyies nacionals i internacionals que es van donar cita a Gijón. Cal destacar que en Feten 2020 es van aglutinar espectacles arribats de països com ara l’Argentina, el Brasil, Mèxic, Kenya, França, Itàlia o Regne Unit.



El jurat de Feten, format per Antonio Jesús Navajas (Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública); Noelia Fernández Sáez (Associació ET VEIG de teatre per a xiquets i xiquetes); Alicia Garijo Castelló (ASSITEJ Espanya); Miguel Angel Ortega Díaz (Cultural Albacete) i Elena Reales Reals, va reconéixer la combinació de dansa, enginy i audiovisual de la història que ofereix en l’escenari l’obra de Maduixa. ‘Lù’, que en xinés tradicional significa camí. compte com dues xiquetes, que són obligades a treballar en el camp sense descans, converteixen el seu treball en joc per a sobreviure. ‘Lù’ parla sobre el poder de la creativitat i la imaginació com a forma d’evasió davant la crueltat i la duresa de la vida. Una mescla de dansa i arts plàstiques dut a terme per a gaudir en família d’un espectacle màgic, creatiu i poètic.

Amb aquesta obra, Maduixa torna a aconseguir Premi al Millor Espectácul Feten després que en 2014 ho aconseguira amb l’obra ‘Dot’.

Participació valenciana

A més de la companyia suecana Maduixa, una desena de companyies valencianes van presentar els seus treballs enguany. En terres asturianes van actuar Bambolina Teatre, Imaginary Landscape Factory, La Dolenta, La Troupe Malabó, Maquinant Teatre, Paraules d’Aire, Teatre de l’Abat, Zero en Conducta, Trencadis Produccions i La Negra, aquesta última guardonada amb el premi especial per la seua proposta original per la sensibilització mediambiental.



El guardó rebut per Maduixa en aquesta edició de Feten, suposa per a la companyia un gran reconeixement en el sector. La seua nova creació es podrà veure en el Festival Dansa València 2020 i el seu gira recorrerà nombroses ciutats de l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

‘Lù’, es va estrenar en la Mostra de Teatre d’Alcoi, on va rebre el Premi dels professionals al Millor Espectacle Familiar. Per a la seua creació, l’espectacle va comptar amb l’ajuda del Institut Valencià de Cultura, Festival GREC de Barcelona i de l’Ajuntament de Sueca on la companyia és resident.