Luis Santamaría: “Pedro Sánchez ha traït als agricultors i ramaders valencians en utilitzar-los de moneda de canvi en l’acord de Mercosur”

Demana al Govern que plantege noves mesures compensatòries com l’obertura de nous mercats que beneficien al camp valencià

Els responsables d’agricultura en el Congrés, Senat i UE presentarà iniciatives en el Congrés i Senat per a combatre les plagues de mosca negra i mosquit tigre i compensar els danys de la calamarsa en la Comunitat

El Partit Popular ha denunciat hui que el President del Govern, Pedro Sánchez, “ha traït als agricultors i ramaders de Castelló, València i Alacant en utilitzar-los com a moneda de canvi en el tractat Mercosur”.

Santamaría s’ha referit d’aquesta manera la recent signatura per part de la UE del tractat de Mercosur i sobre aquest tema ha assenyalat que el PP sempre està a favor de lliure comerç i dels beneficis que això reporta per a un país com Espanya i per a una comunitat com la valenciana, però “no pot aconseguir-se utilitzant als agricultors que és el que ha fet Sánchez”, ha assenyalat.

Així ho ha manifestat després de mantindre hui una reunió amb els agricultors valencians a la qual també han assistit Belén Hoyo i Vicente Betoret, representants del Senat com Fernando de Rosa i europeus, així com el portaveu d’Agricultura en Les Corts, Miguel Barrachina.

El PP també ha reclamat al Govern central que plantege noves mesures compensatòries com l’obertura de nous mercats que beneficien al camp valencià i la renegociació dels acords amb països com el Perú.

Durant la reunió s’han aconseguit diversos compromisos. “El Partit Popular defensarà amb ungles i dents a la citricultura i a tots els agricultors valencians pel que, al costat de AVA, celebrarem a primers de setembre una reunió amb els responsables de la matèria en Congrés, Senat i també a la UE”.

“L’agricultura es defensa no solament a nivell local i regional. Cal una acció conjunta i ens comprometem a ser la veu a Europa i Espanya dels agricultors valencians”, ha explicat.

“Ja sabem que el 82% dels aranzels se suprimiran i que es reduiran els controls fitosanitaris, i considerem que es posa en perill a una de les cadenes alimentàries més segures del món”, ha indicat. Però a més, ha advertit, “se sacrifica a sectors com el del raïm de taula, l’arròs o les taronges, la qual cosa ens porta a qualificar l’actuació de Sánchez com una traïció en usar als nostres agricultors com a moneda de canvi”, ha assenyalat.

Els populars han explicat que s’ha acordat també fer una lectura conjunta amb AVA “de la lletra xicoteta de l’acord que es donarà a conéixer en els pròxims dies”. “Són 1.000 folis que examinarem minuciosament conjuntament amb els agricultors que estan terriblement preocupats perquè veuen perillar el seu futur. L’agricultura en la Comunitat Valenciana està en perill, per això reclamarem l’adopció de compensacions”.

Així mateix, els diputats han anunciat que el PP presentarà mocions al Senat i iniciatives parlamentàries en el Congrés dels Diputats per a combatre les plagues de mosca negra i mosquit tigre en la Comunitat Valenciana, així com per a compensar els danys de la calamarsa en zones com Utiel i Requena.