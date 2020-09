L’última fase de la reforma integral de les Piscines Municipals d’Almussafes ja està en marxa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament destina 504.252 euros de fons propis a aquest projecte, amb el qual es renovarà al complet el got gran i l’estructura que la cobreix



L’Ajuntament d’Almussafes va començar la setmana passada les obres que completaran la reforma integral de les Piscines Municipals de la localitat. El consistori inverteix un total de 504.252 euros en aquesta cinquena i última fase de la intervenció, que se centra en la renovació completa de la piscina de majors dimensions de tot el recinte i de l’estructura que permet el seu cobriment per a la seua utilització durant tot l’any. Aquesta actuació, en la qual es tindrà en compte tota la normativa actual en matèria de seguretat i accessibilitat, impedeix a la Regidoria d’Esports plantejar durant el primer trimestre de la temporada 2020-2021 els seus cursos de natació, els quals s’ofertaran només concloguen les obres.



Tal com estava previst, després de la finalització de la temporada d’estiu de les Piscines Municipals d’Almussafes, el passat dilluns 31 d’agost, la infraestructura ha tancat les seues portes al públic per a iniciar l’última fase de la reforma integral del recinte, que inclou tot el relatiu a la piscina de majors dimensions i tota la instal·lació de la coberta que permet la seua utilització durant la temporada d’hivern.



Les obres, que van començar el passat dimarts 1 de setembre i es desenvoluparan fins a mitjan del pròxim mes de gener, s’han adjudicat a l’empresa Construcciones Uorconf, S. L. per 504.252 euros, quantitat que s’abonarà amb càrrec a les arques municipals i consistiran en l’adequació d’aquest espai a les noves necessitats de les persones usuàries i de la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat.



Quan finalitze l’actuació, el mes de gener de 2021, es donarà per conclosa la reforma integral del conjunt del recinte de les Piscines Municipals de la població, en la qual l’executiu local ha invertit més d’un milió d’euros. En total, han sigut cinc fases. Primer es va actuar sobre la piscina xicoteta i la seua corresponent depuradora. Posteriorment es va intervindre en la piscina mitjana i en els espais comuns de tot el recinte i en aquests moments ha començat l’última de les etapes.



Els treballs consisteixen en el picat i la substitució completa del got existent, que perdrà profunditat, mitjançant l’execució d’un mur de formigó gunitat paral·lel al límit actual de la piscina, per al que s’utilitzarà l’espai entre els dos perímetres amb la finalitat d’allotjar la instal·lació d’impulsió i retorn de l’aigua, que es renova íntegrament millorant el sistema existent. Així mateix, està prevista la demolició del sòl i el canvi de pavimentació per un que s’adeqüe a la normativa actual en matèria d’esvarament.



La memòria també recull la substitució del cobriment i del tancament retràctil actuals, els quals disposaran d’uns sistemes més actualitzats que garantisquen una mínima pèrdua de calor i energia. En aquesta part, es deposaran dos elements fixos en els extrems per a reduir els plecs actuals i les zones de pèrdua entre ells. Finalment, està prevista la col·locació d’una línia de vida per al manteniment en l’espai existent en la piscina i el túnel. “En tan sols uns mesos estarà implementat íntegrament un projecte amb el qual ja hem aconseguit que aquest equipament públic torne a ser referència en el nostre entorn”, celebra el regidor.