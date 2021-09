L’última resolució de Conselleria permetria una celebració condicionada de les processons extremant les mesures de seguretat a Sueca

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Cultura, Vladimir Micó, s’han desplaçat esta setmana fins a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a interessar-se per la situació sanitària i normativa, modificada divendres passat, que poguera afectar la realització dels actes festius de setembre que van acompanyats d’espectacles itinerants, especialment les processons, a fi de poder prendre les decisions més oportunes. “Existia una resolució per part de la Conselleria, en vigor del 17 d’agost al 6 de setembre, que impedia la celebració d’un cert tipus d’espectacles i manifestacions al carrer. Nosaltres, des de l’Ajuntament, sempre hem procurat oferir algun tipus de programació de festejos amb tota la il·lusió, condicionats sempre a la normativa sanitària, per a intentar oferir un poc de llum i d’alegria als carrers de la nostra ciutat. Per això, vam decidir seguir avant amb estes festes que es podien qualificar com de transició a la nova normalitat”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha assenyalat també que, dins de la possible programació, en un principi la celebració de les processons no podia assegurar-se al no estar permeses les manifestacions itinerants per la normativa sanitària vigent fins al divendres passat.

La màxima autoritat municipal explica que, ja fa unes setmanes, responsables de la Conselleria el van informar sobre la previsible modificació de la normativa, la qual seria més permissiva quant a la realització d’alguns actes. “Efectivament, eixa nova resolució que relaxava un poc les restriccions va arribar divendres passat 27, just en el moment en què celebràvem una reunió que jo mateix vaig convocar, davant el malestar que s’havia generat al carrer, totalment infundat, respecte a la celebració de les processons”. A la reunió van ser convocats els portaveus de tots els partits de l’Ajuntament, la Policia Local, l’arquitecte municipal i l’arquitecte responsable de l’obres de la cúpula de l’Església de la Mare de Déu de Sales, així com representants de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales i del Crist, i una representació dels sacerdots de la ciutat. A tots ells, l’alcalde vol agrair-los la seua assistència i col·laboració.

Així, la nova normativa de Conselleria, que es va anunciar divendres passat, permetria una celebració adaptada de les processons, mantenint en tot moment les mesures de protecció individual, com a mascaretes i distància de seguretat, tant de les persones que participen en la desfilada com del públic. L’alcalde, per la seua part, ha volgut enviar un missatge a la ciutadania demanant-li que extreme les precaucions “perquè esta situació no ha acabat, i encara que s’han programat una sèrie d’espectacles, tots ells amb l’aforament establit per la Conselleria i amb els assistents asseguts, no podem baixar la guàrdia. Per tant, des de la il·lusió que tenim a l’Ajuntament de fer coses, demanem a la ciutadania que responga amb responsabilitat perquè la salut no es pot posar en risc a canvi de diversió o altres manifestacions. Es poden compaginar totes dues coses”.

Respecte a la restauració de la cúpula de l’Església de la Mare de Déu de Sales, l’alcalde ha assenyalat que, malgrat que l’edifici no és municipal, “com a símbol i referent per a molts suecans i suecanes, m’he compromés a sol·licitar una major agilitat a l’hora que s’autoritzen els tràmits des de Conselleria, on tenen tota la documentació presentada des de fa un temps, a fi que es comencen al més prompte possible les obres de restauració de la cúpula”.