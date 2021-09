Lupe Rodríguez, nova regidora de Festes de Godella

Connect on Linked in

Lupe Rodríguez ha sigut designada com a nova regidora de Festes de l’Ajuntament de Godella després de l’última delegació de l’alcaldessa Teresa Bueso, que fins al moment era la responsable de coordinar aquesta àrea municipal.

Després d’un any i mig marcat per l’absència d’activitats festives amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19, la situació epidemiològica convida a l’optimisme moderat. De fet, s’espera que en els pròxims mesos es vaja recuperant gradualment la normalitat amb cautela, ja que la lluita contra la pandèmia segueix molt vigent i serà necessari continuar complint amb protocols sanitaris per a evitar nous contagis.

Després d’un any i mig marcat per l’absència d’activitats festives amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19, la situació epidemiològica convida a l’optimisme moderat. De fet, s’espera que en els pròxims mesos es vaja recuperant gradualment la normalitat amb cautela, ja que la lluita contra la pandèmia segueix molt vigent i serà necessari continuar complint amb protocols sanitaris per a evitar nous contagis.

Així, Lupe Rodríguez, que va arribar a l’equip de govern al març d’enguany, passa a exercir les funcions de regidora delegada en l’àrea de Festes. Les Falles, la Festes Patronals o les activitats de les diferents entitats del municipi, entre altres, centraran el treball de la regidora durant els pròxims mesos.

“Estem amb moltes ganes de preparar moltes activitats de cara als pròxims mesos. Esperem i desitgem que la crisi sanitària ens permeta dur a terme tot el que tenim pensat perquè la nostra ciutadania gaudisca del carrer, de les festes i de les nostres tradicions tan arrelades”, ha expressat Rodríguez.