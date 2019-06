L’UPV mostra la tasca dels seus alumnes i investigadors al centre de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Plaça de l’Ajuntament ha acollit l’esdeveniment ‘Repensat i fet’.

La Plaça de l’Ajuntament de València ha acollit l’esdeveniment ‘Repensat i fet’ organitzat per la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de divulgar la tasca que es desenvolupa en les instal·lacions del centre universitari.

En la fira s’han pogut veure des de farina de grills, reproduccions en 3D de cranis prehistòrics, un robot que reconeix l’estat emocional o un perfum extret de les plantes de tomaca capaç de protegir als cultius de la sequia o de l’atac de patògens.

Els més menuts també han pogut tocar, gaudir i aprendre molta ciència amb tallers divertits com conéixer com es protegeix el litoral de les ones.

Així els visitants pogueren gaudir d’una àmplia selecció de productes, prototips i resultats d’estudis d’investigació.