Luque, López, Ribes y Galdón s’imposen en els VIII Premis Literaris Vila de Tous

La huitena edició dels Premis Literaris Vila de Tous ja tenen guanyadors. El prestigiós jurat ha seleccionat les millors obres dins de les desenes presentades a un certamen que any es consolida com un dels més prestigiosos de la cultura valenciana. Entre els premiats torna a comptar amb protagonisme un dels autors que més èxits ha collit en els últims anys, com és el cas de Manuel Luque Tapia, que enguany s’emporta el guardó a la millor obra escrita en castellà en la modalitat de poesia, amb un treball titulat “El meu refugi”.

Per part seua, el premi de poesia en valencià que ret homenatge a Josep Lluís Doménech Zornoza ha sigut per a Vicente López Torres l’obra del qual “En el daurat nèctar dels hores feliços” ha sigut premiada per la seua excel·lència, passant a formar part dels anals del concurs touero. Per part seua, Antoni Galdón Palomares ha sigut premiat en la modalitat de narrativa en castellà per una obra centrada en la localitat que porta per títol “La remeiera de Tous”.



Així, finalment, María Luisa Ribes Valent ha aconseguit la victòria en la modalitat d’assaig en valencià per l’obra “L’essència de la vida i la mort a Tous (1739)”, mentre les modalitats de narrativa en valencià i assaig en castellà han quedat desertes en considerar el jurat que les obres presentades no complien amb els requisits per a ser guardonades.

Manuel Luque Tapia, va nàixer en Donya Mencía (Còrdova), l’any 1962. És un home sensible i compromés, preocupat pels problemes socials. Sol abordar amb lirisme i profunda càrrega existencial temes de candent actualitat com són la injustícia, la desigualtat, la guerra, la misèria, la fam, la immigració il·legal, la prostitució, la violència de gènere, l’abús de poder, la malaltia mental, la deshumanització de la societat, la vellesa, la soledat, etc. En 1986 obté la llicenciatura en Filosofia i Lletres (Divisió de Filologia Hispànica), en la Universitat de Còrdova. Els seus relats i poemes han sigut inclosos en antologies nacionals i internacionals. Ha obtingut nombrosos guardons i reconeixements literaris tant en narrativa com en poesia.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tous, Alicia Ramos, va considerar: “Els premis literaris de Tous no deixen de créixer tant en el número com en prestigi, la qual cosa suposa un recolzament per al treball realitzat durant mesos per a oferir a la societat local, però també de la comarca i de la província, obres de qualitat que continuen enfortint el nostre coneixement i la nostra visió del món. Per a l’any que ve ja avancem un reforçament dels premis amb un creixement dels guardons que s’ofereixen als guanyadors. I és que el compromís de l’Ajuntament de Tous és absolut amb la cultura en general i amb la literatura en particular”.



La localitat acollirà aquest pròxim cap de setmana la gala de lliurament dels guardons amb la presència dels premiats i de bona part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tous.