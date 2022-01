L’ús de la seu electrònica municipal per a realitzar tràmits ha permés que la ciutadania estalvie 18 milions € en 2021

Connect on Linked in

Un estalvi de 18 milions d’euros per als veïns i veïnes de València, i de mig milió per a l’Ajuntament: este és el resultat en termes econòmics immediats de l’ús de la seu electrònica municipal durant l’any que acaba de concloure, 2021, segons el mètode de càlcul abreujat de la FEMP, Federació Espanyola de Municipis i Províncies), que ha donat a conéixer hui el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset. El regidor ha fet balanç de l’activitat i de l’estalvi econòmic derivat de l’ús de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València i ha subratllat el compromís del Govern Municipal a “continuar impulsant el desenvolupament de la transformació digital de la ciutat i en la incorporació de totes les persones”.

València vol continuar apostant per esta transformació digital, per simplificar i facilitar, amb la col·laboració dels servicis implicats, doblegar eixa bretxa digital, perquè cada vegada siga major el número de gent que faça ús d’estos mitjans per a realitzar els seus tràmits. En total, l’estalvi econòmic que s’ha derivat directament de l’ús de la seu electrònica és de 512.228 euros d’estalvi postal per a l’Ajuntament.