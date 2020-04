L’ús de l’aparcament Centre Històric-Mercat Central baixa un 48 % al març a causa de l’Estat d’Alarma

Connect on Linked in

EMT ha posat en marxa mesures de prevenció en les instal·lacions per a garantir la seguretat i salut de les persones usuàries.



L’aparcament Centre Històric-Mercat Central, en la plaça de la Ciutat de Bruges, continua proporcionant un servici essencial a comerciants, proveïdors i clients del Mercat Central durant la crisi sanitària. No obstant això, també s’ha vist afectat per la limitació de moviment imposat per l’estat d’alarma i el mes de març la xifra de vehicles que en van fer ús va baixar un 48 %.



Així, un total de 9.067 vehicles van entrar en estes instal·lacions, davant dels 17.510 que ho van fer en el mateix mes de l’any passat. En conseqüència, la facturació per vehicles en rotació ha passat dels 81.736 euros al març de l’any passat (el mes amb major facturació del 2019 a causa de les Falles), als 32.882 euros d’enguany.



“És difícil quantificar l’impacte de la crisi sanitària en l’aparcament municipal perquè no sabem com evolucionarà la situació. Les dades del mes d’abril no estan tancades encara, però es preveu una forta baixada en la quantitat de vehicles que han fet ús de l’aparcament degut a les restriccions de moviment actuals. Continuem analitzant l’evolució de l’activitat de l’aparcament per a impulsar plans de contingència per a pal·liar els efectes econòmics, sempre en coordinació amb els organismes municipals”, ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.



L’Empresa Municipal de Transport (EMT), gestora d’este aparcament, també ha posat en marxa mesures de prevenció contra la Covid-19 per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i usuaris. Per exemple, s’ha reforçat la desinfecció de les instal·lacions, especialment d’ascensors, caixers o altres elements de contacte directe. També s’han aplicat mesures per a garantir la distància de seguretat personal entre treballadors i clients.

Amb l’objectiu que les persones usuàries no isquen perjudicades per esta situació d’excepcionalitat, s’ha decidit ajornar el pagament dels abonaments per a aquelles persones que no poden fer ús d’ells a causa de l’estat d’alarma. “El nostre compromís és mantindre el funcionament de l’aparcament en condicions òptimes de seguretat i salut per a tots els seus usuaris. Els venedors i proveïdors del Mercat Central estan prestant un servici essencial a la ciutadania en estos temps difícils i, per tant, l’aparcament també és un servici essencial”, ha afegit Grezzi.