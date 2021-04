L’ús de TikTok com a eina educativa en expressió corporal pot millorar l’aprenentatge de l’estudiantat

Connect on Linked in

Paloma Escamilla, Mario Alguacil i Samuel López, personal investigador de la Universitat de València, conclouen que els beneficis d’introduir TikTok són superiors als possibles riscos en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’expressió corporal de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Segons l’article que han publicat en la revista Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, l’ús d’aquesta xarxa enriqueix l’aprenentatge, ja que connecta millor amb els interessos de l’alumnat, fet que fomenta la participació, la interacció, la unió i la creativitat.

Els últims anys els mitjans socials han passat a ser una eina professional i social que s’ha integrat en la forma d’aprenentatge i s’ha convertit en una estratègia educativa que permet desenvolupar models d’estudi més atractius i dinàmics per a l’estudiantat. A més, la crisi de la COVID-19 ha fet que l’ús d’aquestes plataformes es dispare i TikTok és una de les més destacades. Aquest estudi ha explorat introduir TikTok com a eina d’ensenyament-aprenentatge en el curs d’expressió corporal del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, per a analitzar l’efecte pedagògic obtingut, de manera quantitativa i qualitativa.

Pel que fa als resultats quantitatius, Escamilla, Alguacil i López, membres del Departament d’Educació Física i Esportiva, van realitzar un qüestionari de nou preguntes a 65 alumnes per a conèixer la seua opinió sobre l’efecte d’aquesta aplicació en educació. La majoria va considerar que TikTok és una eina activa d’aprenentatge i col·laboració, que fomenta el desenvolupament de la creativitat, estimula la curiositat de l’estudiantat i promou l’aprenentatge de forma divertida i emocionant. Huit de les nou qüestions analitzades reafirmaren que aquesta aplicació pot tindre un impacte positiu en l’alumnat.

Pel que fa als resultats qualitatius, inicialment es va preguntar al grup sobre l’ús educatiu de TikTok, amb respostes possibles com “creativitat”, “nou”, “aprendre”, “corporal” i els seus derivats. Després d’una exposició del personal docent, novament es va plantejar una pregunta oberta on les paraules “social” i “diferent” van augmentar substancialment. A més, “creativitat” i “nou” continuaven sent les més freqüents. D’aquesta forma, es conclou que l’alumnat majorment espera que TikTok li ajude a millorar la seua creativitat i que siga una eina amb la qual es puga tractar l’assignatura des d’una perspectiva diferent.

D’altra banda, una part dels resultats es comparen amb un estudi italià on es conclou que l’ús dels mitjans socials no ha sigut acceptat per part del personal docent, ja que més d’un 40% opina que el seu ús és perjudicial per a l’aprenentatge. Aquesta opinió pot ser pels problemes d’addicció que poden causar les xarxes socials o la falta d’informació i formació sobre metodologies docents per a la seua implantació a l’aula. No obstant això, com a solució es planteja la formació i orientació a docents i estudiants perquè facen un ús adequat d’aquesta eina.