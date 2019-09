Mª Asunción Marco Sala i Protecció Civil “Premis Ciutat de Benifaió 2019”

Connect on Linked in

La quarta edició dels Premis Ciutat de Benifaió ja té guardonats. La Comissió Informativa de Règim Interior del passat 24 de setembre, ateses les bases del reglament Especial d’honors i Distincions, va proclamar per unanimitat als guanyadors del Premi Ciutat de Benifaió 2019, distincions que han recaigut en la veïna de Benifaió Mª Asunción Marco Sala, metge jubilada que ha exercit la seua labor en el municipi des de l’any 1964 fins al 2000 i l’Agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Benifaió per les seues més de 20 anys col·laborant de forma desinteressada amb les forces de seguretat de l’Ajuntament de Benifaió. Els guardonats rebran la seua distinció en la jornada festiva del 9 d’octubre després de finalitzar els actes institucionals de l’homenatge a la senyera en la Plaça Major.

Cal recordar que el Premi Ciutat de Benifaió s’estableix per a distingir a persones físiques o jurídiques, entitats o col·lectius que pel seu treball i labor en activitats artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o d’investigació hagen destacat d’una forma pública i notòria afavorint als interessos de Benifaió i el progrés social, cultural i econòmic en general.

En el cas de la candidatura de Mª Asunción Marco Sala, coneguda en el municipi com a “Donya Mari” la comissió ha valorat la seua àmplia trajectòria laboral en el món sanitari exercint com a metge a Benifaió en l’especialitat de pediatria des de 1964 fins a la seua jubilació l’any 2000, durant aquest període va ser l’any 1971 quan va aconseguir la plaça fixa d’aquesta especialitat. Un total de quatre generacions han passat per les mans de “Donya Mari” que ara amb 83 anys veu reconegut el seu ampli historial professional, una professió de la qual no s’ha deslligat acudint encara a congressos i conferències.

La candidatura de l’Agrupació de voluntaris de Protecció Civil Benifaió també rebrà el seu premi Ciutat de Benifaió després del suport majoritari de la comissió informativa. Són més de 20 anys els que aquesta agrupació col·labora de forma altruista en els diferents esdeveniments locals recolzant en les labors de coordinació amb les forces de seguretat de l’Ajuntament de Benifaió. Unes funcions la dels seus voluntaris que contribueixen a ajudar i planificar amb la Policia Local els diferents esdeveniments locals així com recolzar en la vigilància dels actes organitzats per entitats locals que han requerit aquest servei.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha destacat que amb aquests Premis “es pretén reconéixer des de l’Ajuntament el treball de col·lectius i persones que en els seus àmbits de treball exerceixen o han exercit una labor molt important en benefici de la societat en general. Pensem que des del consistori s’ha de valorar i premiar aquest esforç”. Ortiz ha felicitat els premiats, el dimecres 9 d’octubre cap a les 13:00h en la Plaça Major tindran el seu reconeixement oficial en l’acte de lliurament dels Premis.