Mai Hidalgo exposa «Mix de cultures» a la Casa de la Cultura d’Alzira

L’exposició mostra les darreres obres de l’artista plàstica alzirenya, que aposta per la interculturalitat.

La vesprada d’ahir dijous va tindre lloc a la Casa de la Cultura la inauguració de l’exposició de l’alzirenya Mai Hidalgo que, amb el títol «Mix de cultures», arreplega la producció artística més recent de l’autora i que estarà instal·lada fins al dia 4 de setembre.

Es tracta d’un projecte plàstic que va nàixer abans de l’etapa de confinament, però que s’ha intensificat en este temps. Va començar a gestar-se després d’un viatge al Japó, el qual ha marcat l’artista emocionalment i en l’àmbit creatiu. En «Mix de cultures» incorpora les vivències i les experiències estètiques viscudes al país nipó a tot el bagatge que ja estava present a la seua obra i en què trenca barreres culturals, ideològiques i estètiques.

L’altre fet que també marca esta darrera obra ha estat l’experiència viscuda com a mare gestant en el context del confinament. Com la mateixa autora ens comenta: «En declarar-se l’estat d’alarma, esta connexió global s’evidencia. Tots formem part d’un mateix món. La nova realitat junt amb el meu estat individual, ja que dins meu convivien dos cors per l’espera d’un bebé, m’impulsaven a crear amb seguretat i entusiasme. Esta tasca de desenvolupament personal i el meu interés han donat lloc a un recorregut visual de les etapes de la dona des de la joventut fins a la concepció d’un ésser nou».

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, en el seu parlament va destacar que «l’obra i la personalitat de Mai Hidalgo mantenen una intima relació amb la literatura japonesa, en concret amb el haiku, que és una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses. Matsuo Basho, el primer poeta que en va escriure, va dir que un haiku és senzillament el que succeïx en un lloc i en un moment donat. Així, amb la mateixa tècnica, sempre amb imaginació i total llibertat, Mai dibuixa allò que succeïx en un lloc i en un moment donats. També li agrada experimentar, barrejar materials, ocupar altres espais i provocar la reacció, l’opinió o l’emoció de la persona que observa cada peça».

Tècnicament, ha treballat les textures mesclant pintura, formigó i retalls de paper, amb retoladors d’alcohol, acrílics i estilògrafs japonesos de tinta negra, i ha creat una estètica pròpia a la qual anomena «informalisme il·lustrat». L’autora també ens proposa un joc que ens farà endinsar-nos i gaudir doblement de la seua obra, ja que gran part de les peces de l’exposició tenen detalls contemporanis ocults que convertixen les obres en peces úniques i que els espectadors hauran de trobar.

Aranda va finalitzar la seua intervenció agraint a Mai Hidalgo «la teua aportació a l’enriquiment de la vida cultural d’Alzira amb la teua obra i el fet de contagiar-nos la teua alegria, creativitat i defensa de tolerància».

Mai Hidalgo

Il·lustradora i artista interdisciplinària valenciana.

Llicenciada en Belles Arts, amb el Màster en Producció Artística i el Màster en Disseny Creatiu.

Comissària i coordinadora de les Jornades d’Il·lustració de València (JIV, www.jornadesil-lustracio.com), junt amb Empar Piera, i les Jornades d’Il·lustració d’Alzira (JIA), dins «Art al Carrer».

Professora d’història de l’art, disseny i tècniques d’expressió a l’Escola d’Adults.

Professora de secundària, guia i tallerista en institucions i museus (MuVIM, MUVAET i ajuntaments).

Amant de la cultura visual i del pensament contemporani.

Curiosa i automotivada, eclèctica i nòmada.

Coordinadora d’Aparadors il·lustrats per a Comerços Centre de València.

Premi Talent (UPV) del «Qdat» 2017.

1r Premi fet a mà d’Intramurs 2018.

Jurat de les Falles de València.

Ha treballat com a professora i creativa a Anglaterra a CSV i a Creativity Works Preston com a consellera delegada (CEO) durant 3 anys.