Maite Ibáñez, regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, ha presentat la campanya «Som ciutadania de categoria»

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha editat tres vídeos per donar a conéixer «el treball i l’impuls històric que ha desenvolupat en matèria de Cooperació Internacional,transmetre que totes les accions sumen, i reflexionar sobre el poder d’impulsar canvis amb hàbits com el consum responsable i el comerç». L’objectiu d’esta iniciativa és transmetre la ciutadania «que som ciutadans i ciutadanes de categoria, per la decisió de cooperar amb els i les nostres iguals i impulsar un món més just, igualitari i pròsper amb què tots hi guanyem», tal com ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, durant la presentació d’esta campanya informativa i de sensibilització que també «visibilitzarà» este treball municipal a través de les xarxes socials, el mobiliari urbà, anuncis i vídeos que es projectaran als vehicles de l’EMT (Empresa Municipal de Transport).



La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha presentat este matí la campanya «Som ciutadania de categoria», que defén que «la cooperació és una paraula bonica que ens diu que, quan sumem forces, fem equip, fem lligams, i tots hi guanyem». «Promou el treball que fem des de la Regidoria i vol transmetre els principis generals de la Cooperació al Desenvolupament així com millorar la informació sobre problemes globals que ens impliquen a totes les persones, i defendre els valors de solidaritat per a fomentar una ciutadania més crítica i més compromesa amb el desenvolupament», ha explicat.



En aclarir que la iniciativa s’emmarca en el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i que s’ha elaborat amb el suport de les Organitzacions No Governamentals que treballen amb matèria de Cooperació, Maite Ibáñez ha recordat que «València es troba entre les ciutats espanyoles que més invertix per aconseguir un món més just i igualitari». «De fet –ha subratllat- des de 1997 hem finançat 615 projectes a 56 països».



Pel que fa a la campanya, a l’abast de tothom a la web somciutadaniadecategoria.org, la regidora ha manifestat que «es llança en un moment important, donat l’impacte i la incidència de la pandèmia del coronovarius en els països del Sud»; i ha detallat que «s’acostarà la ciutadania amb diferents suports: vídeos i cartells, «per esclarir, com t’ho contaria un amic, què és la cooperació internacional https://youtu.be/CEipGuScfMo; concretar allò que està fent l’Ajuntament al respecte https://youtu.be/YFFPPMuqwRo, i suggerir que què pots fer tu com a consumidors de categoria https://youtu.be/Jd7xXIhNRhQ».