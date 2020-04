Maite Ibáñez, regidora d’Educació,ressalta que arribarà a mes de 1.000 noves famílies i s’ampliaràn les beneficiàries del tram més gran, que és de 90 euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“La situació actual que viu la societat a causa de la crisi sanitària i social de la Covid-19 genera unes demandes a les quals les administracions públiques han de prestar tot el seu suport”, ha afirmat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, qui ha explicat que “des del Servei d’Educació de L’Ajuntament de València continuem treballant per a donar resposta a les famílies que més necessiten en estos moments la nostra ajuda, perquè els seus fills puguen continuar el seu desenvolupament a les escoles infantils”.



D’esta manera, la responsable d’Educació de l’Ajuntament de València ha anunciat la incorporació de “una ampliació pressupostària de 600.000 euros en el xec escolar per a arribar a les famílies afectades per la crisi de la Covid”. Així, la partida total destinada a ajudar a les famílies que es troben en situació de dificultat i que s’han vist més perjudicades per la crisi augmenta més de 3,6 milions d’euros.



“Un dels nostres objectius fonamentals és l’atenció a la formació, aprenentatge i socialització dels xiquets i xiquetes entre 0-6 anys, des de la labor dels centres educatius i juntament amb les famílies”, ha explicat. Per esta raó, ha recordat que des de l’inici d’este mandat el Govern local “ha augmentat l’import de l’ajuda del xec escolar en 445.700 euros per a ampliar l’ajuda a quasi 1.000 famílies valencianes més, superant així la seua dotació econòmica global en més de 3 milions d’euros”.



D’esta manera, la partida per a xec escolar va augmentar fins a 3.085.700 euros que es concedeixen en dos etapes. Més de 2,2 milions d’euros de setembre a desembre de 2019 i 1,9 milions d’euros de gener a juny de 2020. El nombre de sol·licituds concedides arriba a 4882 famílies de les quals 1330 tenen accés al xec escolar de 90 euros al mes, 753 són beneficiàries de 70 euros al mes i a 2799 se’ls concedeix l’ajuda de 50 euros al mes.



La regidora ha explicat que amb el nou increment pressupostari d’estos 600.000 euros l’objectiu és “arribar a més famílies i ampliar, sobretot, el nombre de llars que puguen rebre els 90 euros mensuals”. Maite Ibánez ha remarcat que esta ajuda “ha de servir realment com a suport econòmic a les famílies amb majors dificultats”. Segons ha explicat, esta ampliació de la dotació pressupostària serà aprovada per la pròxima Junta de Govern Local, la qual aprovarà la convocatòria del xec escolar del pròxim curs”.



El xec escolar és un sistema d’ajudes econòmiques a l’escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a compensar desigualtats, sufragant les despeses d’ensenyament dels menors empadronats en el municipi de València. Este recurs permet a les famílies amb menors recursos econòmics poder accedir a una escola infantil de la seua lliure elecció, per la qual cosa es concedeix en funció de la renda familiar, atenent també les particularitats pròpies de les unitats familiars que el sol·liciten.