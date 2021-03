Mancomunitat i Ajuntament es reuneixen per valorar la prestació del servei de recollida de residus

Connect on Linked in

Està prevista una compra de més contenidors per tal de reajustar les necessitats del servei

L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la regidora de Medi Ambient, Ana Garrigues, es van reunir ahir amb el gerent de la Mancomunitat de la Ribera Alta i el responsable de la inspecció del servei per valorar les primeres setmanes del nou sistema de recollida de residus i fer els reajustaments corresponents. Així, com a principal conclusió, es va acordar la compra de més contenidors per tal de poder cobrir totes les zones i que es complisquen amb les fraccions que correspon cada dia.

L’entrada en funcionament del cinquè contenidor ha evidenciat la necessitat de reajustar el nombre de contenidors. Els càlculs inicials de l’estudi de viabilitat s’han vist superats, pel que cal augmentar la dotació bàsicament en contenidors d’orgànic però també de fracció resta. Com a solució provisional, fins que arribe la nova remesa de contenidors, s’ha plantejat la incorporació de 60 contenidors de 1100 litres (grans) en les avingudes, que també es posaran i llevaran cada dia i que permetran una millor reubicació dels contenidors actuals.

L’objectiu és facilitar al màxim al veïnat la tasca per evitar que qualsevol incidència esdevinga una excusa i fer un mal ús dels contenidors. En esta línia, també es va insistir per part del consistori en la importància que es mantinguen els punts de recollida habituals i que s’habilite, com a mínim, un contenidor de les fraccions que corresponen cada dia.

Noves accions

Des de la Mancomunitat es va traslladar que en estos moments els i les educadores ambientals han començat a treballar amb els establiments d’hostaleria per tal de facilitar la recollida de la resta d’orgànica i solucionar els possibles dubtes que puguen tenir sobre el nous sistema. També es va avançar que hi ha un programa previst de tallers i activitats formatives i de sensibilització per a la ciutadania que es posarà en marxa segons evolucione la situació sanitària. Finalment es va confirmar que a principis del mes de maig es procedirà al repartiment de cubells per a la recollida de la resta orgànica a tota la població.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, s’ha mostrat molt satisfet del resultat de l’encontre «esta reunió d’avaluació era necessària i urgent. Som molt conscients que durant estes dos primeres setmanes s’estan observant algunes deficiències i algunes d’elles important i és per això que per les tres parts, consistori, Mancomunitat i empresa prestàtaria s’està realitzant un intens treball per canalitzar les incidències rebudes i donar-los solució, ja que una correcta gestió i reutilització dels nostres residus passa necessàriament per un bon servei ». L’alcalde ha demanat «paciència i col·laboració» i ha recordat que hi ha habilitat un telèfon 663 255 877, un correu electrònic recollida-residus@manra.org i un formulari en la web https://recollida-residus.manra.org/contacte/ per poder traslladar totes les queixes i resoldre els dubtes de la ciutadania.