Manifest dels metges d’urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera

És la nostra tercera setmana de protesta, alguns dels presents estan de vacances, tots estem cansats, alguns eixim de guàrdia i altres som ací per a tornar a vindre aquesta vesprada



El nostre nivell de compromís amb la institució i amb la ciutadania ha quedat més que demostrat en els últims mesos. El mateix compromís que fa que estiguem treballant per damunt del nostre benestar físic i psicològic. Aqueix mateix compromís que es dóna per fet als quals han de cuidar dels que cuiden dels altres, i que hui dia lluny si es fes l’evident que hauria de ser en una situació tan delicada com la que vivim… simplement no existeix.



La nostra salut és la salut de tots. Durant aquests mesos més que mai s’ha posat en joc. La dels nostres ciutadans, la nostra i de la de les nostres famílies.

PRIMER- MANCADA ABSOLUTA DE PREVISIÓ I DIMENSIÓ DE LA PLANTILLA DEL SERVEI D’URGÈNCIES PER A l’ESTIU.



.- SEGON-EXCÉS D’HORES DE LA PLANTILLA

.- TERCER- MANCADA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

:- QUART- ACÚMULO I SOBRECÀRREGA ASSISTENCIAL A causa De la SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA

CINQUÉ- MANCADA DE SEGURETAT EN L’ATENCIÓ A PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS.



Hem exigit solucions i hem exigit responsabilitats. Hui dia, la situació no ha fet més que empitjorar progressivament.

Quin continua sent la resposta dels nostres gestors?. CAP.

Quines són les solucions que plantegem?



1.- ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL DE LA PLANTILLA, AJUST IMMEDIAT DE LES VACANTS DEL SERVEI I SUBSTITUCIÓ DE LES INCIDÈNCIES DEL PERSONAL AFECTAT PER AQUESTES.

2.- ESTABLIMENT DE PLANS DE CONTINGÈNCIA I ATENCION DAVANT LA SEGONA ONADA DE COVID-19

3.- LA REESTRUCTURACIÓ ASSISTENCIAL I FISICA DE L’ÀREA D’URGÈNCIES PER Al MANEIG DE LA SITUACION DE PANDÈMIA GARANTINT LA SEGURETAT DE TOTS.

4.- MANTENIEMIENTO DE LA COHESIÓ DELS INTEGRANTS DEL SERVEI D’URGÈNCIES, SIGA COM SIGA LA SEUA CONDICIÓ LABORAL, ESTATUTARI COM A EX PERSONAL D’UTE

5.- COBRIR ELS LLOCS ASSISTENCIALS MÍNIMS DEL SERVEI QUE GARANTISQUEN LA SEGURETAT I EFICIÈNCIA EN L’ATENCIÓ DELS USUARIS.

6.- LA PROGRAMACIÓ I PREVISION DE LES HORES ASSISTENCIALS, MITJANÇANT L’ESTABLIMENT DE TORNS QUE PERMETEN MANTINDRE ELS DESCANSOS I QUE NO POSEN EN RISC LA NOSTRA SALUT I LA DELS NOSTRES PACIENTS



Som coneixedors que la gerència d’aquest centre gaudeix del seu dret inexcusable a les seues vacances, tan inexcusable i merescudes com les que gaudeixen molts dels companys que des de fa tres setmanes i malgrat això acudeixen a aquestes concentracions reclamant una solució a aquests problemes.



Per això i abans de fer un pas avant en la nostra reivindicació que puga suposar un menyscapte fins i tot major si cap en la qualitat assistencial que oferim al ciutadà prolongarem aquestes protestes fins que la reincorporació de la Gerència d’aquest Centre a la seua activitat li permeta donar resposta al més prompte possible a les mateixes



Mentrestant i malgrat tot mantindrem el nostre compromís d’oferir el millor Servei possible als nostres pacients, amb una atenció presencial, personal, digna i de qualitat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any.