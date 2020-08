Manifest dels metges d’urgències de l’hospital universitari de la ribera

Connect on Linked in

Bon dia i gràcies novament a tots per ser ací.

Portem 4 setmanes, quatre setmanes, revindicant i demanant ajuda per a poder continuartreballant amb l’eficiència i seguretat cap als nostres pacients i amb el clima laboral necessari per a mantindre una conciliació familiar, reconeguda per la legislació i una situació laboral que no supose un Estress sobreanyadint al nostre ja de per si dur treball.

Respostes dels nostres gestors…….. desmentir qualsevol situació de caos, sobrecàrrega assistencial, inseguretat als pacients….. emetre qualsevol tipus de comunicat que intente deixar-nos per uns mentiders i transmetre l’eficàcia de la seua gestió, alguna cosa que està totalment allunyat a la realitat.

En el seu ultima mentida, comenten que el servei d’Urgències té contractat quatre metges fins al final d’enguany….. quan la gerent va comunicar en una reunió al servei en la qual pràcticament va assistir tothom, perquè esperàvem solucionar tots els problemes que es desenvolupen en aquest, expressat així en l’ordre del dia d’aqueixa reunió; repetisc va comunicar que no sabia el temps de contractació de la gent que s’havia buscat, perquè no li ho deien en Conselleria….. el que no diuen en cap comunicat és que des de Gener som un efectiu menys el qual no s’ha cobert i la plaça ha sigut amortitzada, que en aquests moments hi ha 5 persones de baixa o amb execedencia, que hi ha una mitja jornada, que hi ha tres reduccions de guàrdies i per a acabar, dels quatre substituts que en principi es preveien, per a l’estiu…. NO S’HA

CONTRACTAT CAP……… no és que no ho diguen si no que diuen que és mentida.

Guàrdies cada 3 dies, moltes d’elles de 24 hrs, jornades que no respecten els horaris de descans recollits tant en el nostre conveni com el conveni marc dels treballadors, torns de 8 facultatius quan el mínim són 11, fulls d’anotacions que canvien per hores….. La nostra salut és la salut de tots. Aquesta salut física i psíquica es continua posant en joc, desafiant la nostra capacitat de treball i posant en risc evident als ciutadans d’aquest departament.

En comunicats anteriors hem expressat els punts febles d’aquest servei i

hem posat solucions damunt de la taula……Qual ha sigut la resposta……. Desmentir cadascun d’ells i anomenar-nos mentider. 5 mesos després de començament d’aquesta pandèmia:

Seguim sense els equips adequats de protecció individual per a la valoració de pacients possibles COVID.

Segueixen sense haver-hi dos circuits totalment diferenciats en l’assistència d’aquests pacients

Es posa en risc la salut, no dels pacients, si no dels acompanyants en ajuntar personal sanitari amb els mateixos en les zones comunes.

La sobrecàrrega assistencial en el Personal sanitari d’urgències, no ha sigut reforçada amb personal.

Es continuen escurçant els temps per a arribar al topall d’hores recollides en el nostre conveni Existeix un empitjorament progressiu en el clima laboral i de companyonia, potenciant accions que comporten aldesmembrament del grup i dels diferents estaments.

No es prevee una solució a curt o mitjà termini de tots aquests problemes.

Senyores gestores. Liliana Fuster, Brega del Pi…. Vostés continuen fent cas omís a aquests problemes i per descomptat vostés no els preocupa per a res el seu equip, que els recorde estan partint-se la cara per vostés, però no és perquè s’ho meresquen, si no perquè s’ho mereixen els ciutadans d’aquest departament, però senyores gestores,nens estan “matant”. Som professionals però estan posant en risc el nostre treball Senyores gestores, de debò, si a vostés no els importa tot això els convidaríem al fet que deixaren el lloc a persones que realment els importe la gestió i organització del departament d’una manera eficaç i es dedicaren a realitzar la labor assistencial, segons el seu càrrec, encara és més donat la gestió que estan fent seria fins a convenient que realitzaren labors assistencials d’acord amb la seua formació Sanitària, ajudant a pal·liar la falta de personal sanitari…… perquè per descomptat la seua gestió és nul·la.

No ens serveix la resposta continuada que manen a València…. Perquè vostés estan per a protegir la salut del seu departament i no per a salvaguardar els errors que pogueren derivar de la gestió de la Conselleria….

Per favor facen una cosa útil….. si no volen anar-se no es vagen, però POSEUSE A TREBALLAR o bé gestionant o bé realitzant labors assistencials, però siguen útils al sou que estem pagant tots, i si no és així per favor recorden que són Mèdiques i que es deuen a cura de la salut del ciutadà