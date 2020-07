Manifest dels metges d’urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera

Connect on Linked in

Els usuaris del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera tenen el DRET i el deure de conéixer quina és la situació actual



Aquest Servei porta mesos ADVERTINT I RECLAMANT a través de diferents interlocutors la necessitat imperiosa per part de l’equip Directiu d’aquest Hospital d’abordar amb una GESTIÓ EFICAÇ una sèrie de problemes greus relacionats amb el nostre present i futur immediat. Lluny d’això, després d’un prolongat silenci iniciai, la resposta i a través de la premsa va ser un comunicat del Departament de Salut de la Ribera en el qual es desmentia tots i cadascun d’ells. Es VA NEGAR la realitat del nostre treball diari, en definitiva, la nostra veritat i la dels nostres pacients.



Finalment, la setmana passada i ja amb la sol·licitud del permís per a aquest acte de hui sobre la taula vam ser convocats per la Gerent d’aquest Centre a una reunió en la qual vam exposar verbalment els problemes que ja coneixia, així com les possibles solucions que com a equip plantegem a aquests, sense obtindre cap resposta per a la seua resolució.



Els PROBLEMES principals que es van exposar en aquesta reunió van ser els següents:



— PRIMER- MANCADA ABSOLUTA DE PREVISIÓ I DIMENSIÓ de la plantilla d’Urgències per a l’estiu, situació que encara que perpetuada i reiterada des de fa anys, en el context inèdit d’aquest 2020, amb la peculiaritat del treball dels últims mesos, i amb la vaga de residents ha adquirit tints absolutament DRAMÀTICS, amb “pegats” com la contractació de metges recentment graduats que han cobert i cobreixen llocs de treball d’adjunts, una cosa impensable en altres especialitats, i que denota la falta de respecte i consideració de l’Administració cap a la nostra, que ara més que mai se significa com ABSOLUTAMENT NECESSÀRIA i imprescindible per a la nostra Sanitat Pública. La nostra reivindicació històrica de la creació d’una ESPECIALITAT DE MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES no ha pogut ni pot estar més justificada que en el context actual. L’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències ha de deixar de ser un projecte sobre la taula. Ha de ser una realitat JA.



.- SEGON-EXCÉS D’HORES acumulades en aquests mesos de treball que ens portarà a un CONFLICTE a la fi d’any la importància del qual hem reiterat en múltiples ocasions, amb una REPERCUSSIÓ directa en el funcionament del nostre Servei i per al qual hui dia no hi ha absolutament cap solució sobre la taula.



:- TERCER- FULLS D’ANOTACIONS DE TREBALL CANVIANTS, amb múltiples versions i canvis de torn, amb MÍNIMA ANTELACIÓ i previsió nul·la per la FALTA DE PERSONAL, que han condicionat i condicionen nostra ja de per si complicada i malparada organització personal i sobretot familiar.



:- QUART- ACUMULACIÓ I SOBRECÀRREGA ASSISTENCIAL derivada d’unes directrius que sobrepassen l’àmbit local, i en les quals malgrat haver passat ja quatre mesos de l’inici de la pandèmia es preval l’assistència, valoració i resolució de processos via telefònica. Diàriament ens trobem pacients que ens relaten de manera més o menys irada la dificultat per a accedir a l’atenció presencial en els seus Centres de Salut, així com el retard en la recitació en les consultes externes d’altres especialitats. Sent el nostre Servei el destinatari final del gruix de la valoració presencial d’aquests pacients, el professional d’Urgències acaba convertit diàriament en la figura física en la qual el pacient descarrega la seua frustració, perplexitat, enuig i fins i tot ira davant un Sistema al qual físicament ja no pot accedir com abans. En aquest sentit i davant les contínues queixes dels pacients, hem de ser ALTAVEU d’aquestes… així com de les DEVASTADORES I NEFASTES conseqüències que aquesta gestió del problema està tenint en la salut dels nostres ciutadans.



:- CINQUÉ- I finalment, i més important estem tremendament PREOCUPATS. Preocupats perquè hui dia aquest Servei (i malgrat la contínua i reiterat advertiment d’aquest fet per part nostra) continua tenint PUNTS CALENTS de contacte de pacients sospitosos o amb COVID confirmat amb altres pacients atesos per diferents motius sense cap relació amb aquesta patologia, la qual cosa suposa un evident i gravíssim RISC per a la salut de TOTS , tant pacients com treballadors.



Hem sigut un Servei de primera línia en la lluita contra el Covid durant la primera onada. Hem patit tots i cadascun dels aspectes de la gestió de la crisi sanitària en primera persona, ho hem donat absolutament TOT, hem sigut treballadors… i també pacients, hem posat en joc la nostra salut i la dels quals més volem: les nostres famílies. El nostre nivell de COMPROMÍS s’ha vist reconegut pels aplaudiments dels nostres veïns, amics i familiars, i que vam agrair, agraïm i agrairem SEMPRE.



En canvi, per part dels quals haurien de cuidar als que cuidem dels altres hem obtingut silenci, indiferència, i abandó. I el pitjor de tot… s’han negat elsproblemes de la nostra realitat, la qual cosa considerem un INSULT que no pot quedar sense rectificar.



Aquest còctel letal de desatenció als nostres advertiments, indiferència davant els nostres problemes, excés d’hores, risc real sobre la nostra salut i la de les nostres famílies, falta de planificació i organització adequada amb una previsió mínima així com la conseqüent incertesa absoluta envers l’organització de la nostra pròpia vida més enllà de les parets d’aquest Hospital ens ha conduït inevitablement a una situació d’ESGOTAMENT físic i emocional així com a uns nivells d’estrés que desconeixíem i que considerem no mereixem nosaltres i moltíssim menys les nostres famílies.



Per tot l’anteriorment relatat l’equip d’Urgències manifesta la seua intenció que aquest document servisca com a justificació per a la DESCÀRREGA DE RESPONSABILITAT davant la inevitable repercussió en l’atenció als nostres pacients.



El nostre compromís ha sigut, és i sempre serà oferir la millor QUALITAT ASSISTENCIAL als pacients que acudeixen al nostre Servei. Hui dia, ens considerem incapaços de poder assegurar-ho i és el nostre deure informar i justificar-lo als ciutadans.



Davant el preocupant augment de casos confirmats que pot ser que ens porte a una segona onada, si no estem ja en ella, no existirà cap justificació per a tornar a escoltar allò que “ningú ho va veure vindre”. Aquesta vegada no acceptarem excuses. Està venint… i ho estem veient.

EXIGIM el compromís per part de la Gerència d’aqueix Hospital per a la RESOLUCIÓ IMMEDIATA de les situacions referides a través d’una gestió a l’altura del problema, resolutiva, eficient i ràpida, així com una rectificació pública del comunicat del Departament de Salut de la Ribera a través de l’o la responsable de mateix. Volem solucions JA.



Unes solucions que garantisquen unes Urgències a l’altura dels seus usuaris, que són els que donen sentit al nostre treball i MEREIXEN LA MILLOR ATENCIÓ POSSIBLE, DE QUALITAT, EFICIENT I SEGURA.