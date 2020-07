Manifest pel 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB+

Connect on Linked in

Aprovada pel plenari de l’ajuntament el dia 30 de juny per tots els grups amb el vot negatiu del partit polític d’extrema dreta.



És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+ i l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.

Aquesta Llei pretén superar la històrica invisibilitat i falta de reconeixement dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals. La mateixa atén i respecta totes les identitats possibles, atès que el col·lectiu LGTB+ no és un tot homogeni. Hi realitats diferents i situacions diferents. Convé tenir present l’especial vulnerabilitat de les persones LGTB+ d’avançada edat, o les persones migrades o sol·licitants d’asil, les que estan privades de llibertat, les que es dediquen al treball sexual, les menors i adolescents, les persones víctimes de discriminació múltiple, com les dones transsexuals i transgènere, o les persones bisexuals, invisibilitzades fins a la data.

Per això, aquest any la Federació Estatal LGTB ha declarat el 2020 com a any temàtic “Dones LTB: Sororidad i Feminisme”, per visibilitzar la realitat d’aquestes dones i denunciar l’opressió de gènere que viuen degut a la suma de discriminacions que pateixen per ser, a més de dones, part del col·lectiu LGTB+ i estar exposades tant a el masclisme i la misogínia com a la lesbofòbia, transfòbia i bifòbia.

Des de les institucions hem de seguir treballant en favor de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals seguisquen posant entrebancs l’avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTB+ és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió. És precisament ara quan els governs han de mantenir ferms en l’estat de dret i els drets humans. Igualment, cal seguir denunciant que encara a dia de hui, més de 70 països tenen legislacions que persegueixen a les persones LGTB+ i que en 10 d’ells se les condemna a mort. Reiterem la importància de denunciar aquesta situació i de lluitar pels drets de totes les persones, des de la perspectiva que la lluita pels drets LGTB+ és la lluita pels drets humans.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, els quals juguen un paper fonamental en la visiblització del col·lectiu LGTB+, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació. Per això és necessari el nostre compromís en donar resposta a la població LGTB+ en tot allò que siga de la nostra competència.

Perquè LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en aules, llars, els centres d’oci i de treball, als esports, i fins i tot, a les administracions i serveis públics.

Aquestes actituds, com veiem, són més acusades en temps de crisi sanitària, econòmica i social, on els drets de totes les persones, i especialment, les més estigmatitzades socialment, són vulnerats de manera constant. De nou, aquest 28 de juny, és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB+.



Per tant, si bé cal reconéixer l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, de les municipals a la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea, que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania, és cert que encara queda molt de trajecte per arribar a ser una societat on no es produisca cap tipus de discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o orientació sexual. Celebrem els avanços, sense oblidar que queda molt de camí per recórrer.



Per tot això, presentem al Ple de l’Ajuntament d’Alzira la proposa d’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís concís d’engegada de mesures per a eradicar aquesta xacra social. Com a mostra pública i visible, amb motiu del 28 de juny penjarem al balcó de l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+.

SEGON.- Continuar treballant i posant en marxa mesures des de l’Ajuntament per promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social.

TERCER.- Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals, tant material com simbòlica.

QUART.- Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials, especialment la prevenció i el tractament del VIH.

CINQUÉ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat la despatologització de les identitats trans i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes persones es vegen perjudicats.

SISÉ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral LGTBI+ que incloga la prohibició de les anomenades teràpies de reversió i que siga efectiva per a eradicar totes les formes de discriminació cap a les persones transsexuals en tots els àmbits.

SETÉ.- Instar al govern de la Generalitat i d’Espanya, a impulsar i enfortir un marc integral legislatiu i polític que eradique els discursos i els delictes d’odi per a garantir la protecció dels drets i llibertats de totes les persones, amb independència de les seues circumstàncies personals o socials, i sobre tot incidint en grups d’especial protecció.

VUITÉ.- Aquesta moció es farà arribar als grups polítics de les Corts Valencianes, a la Presidència del Govern central i al Ministeri d’Igualtat.