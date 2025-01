Manises nomenarà fills predilectes a dos veïns víctimes de la barbàrie nazi

L’Ajuntament de Manises presentarà una moció al ple del dijous 30 de gener per a nomenar fills predilectes de Manises a Francisco Cases Escobar i Rafael García Gimeno, dos manisers víctimes de la persecució nazi.

Aquesta distinció es realitzarà en el marc del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que es commemora el 27 de gener.

La regidora de Memòria Democràtica, Pilar Bastante, ha destacat que aquest reconeixement té un gran simbolisme per a la memòria col·lectiva del poble, ja que es recorda a dues persones que van patir la violència i les violacions de drets humans en els períodes més foscos de la història.

Lluitadors per la llibertat i la democràcia

Francisco Cases i Rafael García van ser deportats als camps de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial. Cases va ser assassinat el 24 de setembre de 1941 al Castell d’Hartheim, on es realitzaven experiments amb humans, mentre que García va morir el 15 de gener de 1942 al subcamp de Gusen. Aquests dos veïns de Manises formaven part dels més de 9.000 espanyols deportats als camps nazis, dels quals més de 5.400 van ser assassinats.

Un acte d’homenatge i de reconeixement

La moció presentada per l’equip de govern (PSPV-PSOE, APM-Compromís i Podemos) proposa organitzar un acte d’homenatge i lliurament de la distinció als dos manisers al maig de 2025, coincidint amb el 80 aniversari de l’alliberament de Mauthausen. L’objectiu és reconèixer el seu sacrifici i lluita per la democràcia i la llibertat. Aquest acte forma part de l’esforç de l’Ajuntament per preservar la memòria democràtica i evitar qualsevol intent de revisionisme històric.

El testimoni de Francisco Batiste

La moció també menciona el testimoni de Francisco Batiste, un supervivent de Mauthausen, qui va relatar la indiferència del franquisme davant dels republicans espanyols, que van ser els últims a ser repatriats després de l’alliberament del camp.

El 27 de gener es commemora, a més, l’alliberament del camp de concentració nazi d’Auschwitz-Birkenau, data proclamada per la UNESCO en 2005 per a lluitar contra l’antisemitisme, el racisme i totes les formes d’intolerància.