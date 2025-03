Manises rep la distinció ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació’

La incorporació del municipi a la Red Innpulso reforçarà el seu desenvolupament sostenible i competitiu

Manises ha sigut reconeguda amb la distinció ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació’ en l’edició 2024, atorgada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Aquesta distinció reforça el compromís del municipi amb polítiques locals transformadores, encaminades cap a un nou model urbà més sostenible i tecnològic.

El regidor de Promoció Econòmica i Medi Ambient de Manises, Rafael Mercader, ha destacat que és “tot un orgull que la nostra ciutat reba aquest reconeixement i entre a la Red Innpulso, ja que ens impulsa a continuar avançant en polítiques innovadores basades en la ciència i la tecnologia com a motors de creixement”.

Amb la seua incorporació a la Red Innpulso, Manises passa a formar part del grup de ciutats més innovadores d’Espanya. Entre altres beneficis, aquest reconeixement:

– Reforça la imatge del municipi com a referent en I+D+i.

– Fomenta la col·laboració amb altres ciutats en matèries científiques i tecnològiques.

– Obri noves oportunitats de finançament en projectes europeus i nacionals.

– Dóna suport a les pimes locals, startups i emprenedors innovadors.

A més de Manises, altres municipis valencians com Asp i la Vall d’Uixó també han rebut aquesta distinció. La Red Innpulso està formada actualment per 112 ciutats, incloent-hi 22 noves incorporacions.

Un municipi més resilient i sostenible

Aquest reconeixement permetrà a Manises adoptar noves polítiques locals innovadores i avançar cap a un model de ciutat més verd, sostenible i cohesionada, millorant així la qualitat de vida de la ciutadania.

Dins d’aquest compromís, l’Ajuntament de Manises ha participat en la jornada de llançament del ‘Programa d’innovació per a la resiliència climàtica’, celebrada aquest dilluns a El Castell de Riba-roja de Túria. En aquesta trobada, diversos municipis i administracions han debatut sobre mecanismes de finançament per a la reconstrucció després de la DANA.

Amb aquest nou pas, Manises es consolida com un municipi de futur, apostant per la ciència i la innovació com a eixos centrals del seu desenvolupament.