Manolo Bono i Independents per Catadau tornen a l’alcaldia amb el suport de Compromís

La població de Catadau té nou alcalde, Manolo Bono. Després d’un plenari sense cap incident, Hèctor Roig, alcalde fins ahir, va cedir la vara de comandament a Manolo Bono qui va agrair a tots aquells que sempre han estat al seu costat fins i tot en moments molt durs per a ell.

Compromís i Independents per Catadau arribaren a un pacte post-electoral en el que hi havia un canvi d’alcalde. En tot este temps hi ha hagut una entesa total entre l’equip de govern.

Hèctor Roig, exalcalde de Catadau ha defensat en tot moment el treball conjunt fet per al poble per part dels dos partits després de les crítiques llançades en el plenari pel Partit Popular de la població .

Catadau és una de les poblacions de la Ribera que canvia de alcalde, en breu Carlet i en uns mesos Guadassuar també ho faran.