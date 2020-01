Manuel acull una nova edició del porrat de la Candelària que inclou un mercat de proximitat

Connect on Linked in

Diumenge, 2 de febrer, tindrà lloc el porrat i al llarg de tota la setmana estarà oberta la fira d’atraccions

El porrat d’enguany s’inscriu i tanca les primeres Festes d’hivern de Manuel, iniciades amb la foguera de Sant Antoni

Diumenge, 2 de febrer, Manuel acull el tradicional Porrat de la Candelària. Al llarg de tot el dia, el centre del poble tindrà lloc el porrat; i la fira d’atraccions estarà oberta al llarg de tota la setmana. Este any, repeteix un mercat de proximitat (iniciat l’any passat) i que enguany estarà ubicat a les places del Sol i la Riba. Aquest mercat comptarà amb diferents espais per presentar una oferta més rica d’opcions a les persones visitants: espais d’associacions amb organitzacions ecologistes, socials, culturals i solidàries, com Amnistia internacional La Ribera; Llavors d’ací (amb qui podrem intercanviar les nostres llavors); l’associació protectora L’Olla de les Sarpetes; i Afrorismos, un projecte solidari que centra la seua acció a Burkina Faso i altres països africans; un espai de lletres amb editorials valencianes que ens convidaran a descobrir mil històries i pensaments interessants a través dels seus llibres; un espai de productes artesanals i pròxims, com cervesa artesanal, formatges i mel de la zona; i un altre espai de foodtrucks, amb menjar divers elaborat allí mateix.



Les activitats, però, aniran més enllà del 2 de febrer: dissabte, 1 de febrer, hi haurà campionat de pilota grossa al carreró a partir de les 9.15h; també, dissabte a les 12.30h tindrà lloc un acte de benvinguda dels nascuts i nascudes el 2019. De vesprada, la Biblioteca acollirà l’exposició de pintura d’Àngel Moragues, que s’inaugurarà a les 19h. I per la nit hi haurà Concert Rodalia a la plaça la Riba., amb tribut als grups més emblemàtics de la música en valencià: Obrint Pas, la Gossa Sorda, Txarango…, seguit de discomòbil amb Dj Tomàs Micó.



El dia 2 de febrer arrancarà amb la «solta de l’aigua», un acte vinculat al reg de la Séquia Comuna d’Ènova, una infraestructura que vincula els pobles del Pla d’Ènova, des de fa més de 700 anys. Amb aquest motiu, hi ha organitzada una marxa cívica des de l’Ajuntament amb acompanyament de la Colla Codony de dolçaines i tabals fins a l’argue, a partir de les 9h; a les 9.30h es podrà veure l’a «solta de l’aigua» a la corba del carrer la Font. A les 13h hi ha prevista una batucada a càrrec del grup de dones «La Bellotada», i de vesprada una animació de carrer amb l’espectacle «La terra dels babaus», de la companyia el Ball de Sant Vito, a partir de les 17h a la plaça de la Riba.

Els actes al voltant del porrat enguany han estat immersos dins de les primeres Festes d’hivern de Manuel, que es van iniciar el 18 de gener amb la foguera de Sant Antoni, i que porten com a lema som d’aigua… i de foc, atés el protagonisme d’aquests elements en les festes d’hivern del poble.

Programació

Dissabte, 1 de febrer

9:15h. Última jornada del II Campionat de pilota grossa “Porrat de Manuel” al carreró

12:30h. Acte de benvinguda de les noves nascudes i nascuts el 2019

De 19:00 a 21.00h. Inauguració de l’exposició de pintura Àngel Moragues. A la Biblioteca.

22:30h. Concert Rodalia. Tribut als grups més emblemàtics de la música en valencià: Obrint Pas, la Gossa Sorda, Txarango… A continuació, discomòbil amb Dj Tomàs Micó. A la plaça la Riba.



Diumenge, 2 de febrer: Dia de la Candelària. Porrat i fira tot el dia, amb mercat de proximitat

9:00h. Processó cívica acompanyada de la Colla Codony. Eixida des de l’Ajuntament

9:30h. Solta de l’aigua de la Sèquia Comuna de l’Ènova, a la corba del carrer la Font

13:00h. Batucada, a càrrec del grup la Bellotada. Eixida des de la plaça de la Riba

17:00h. Actuació de la companyia El Ball de San Vito, amb l’actuació “La Terra dels Babaus” a la plaça de la Riba.