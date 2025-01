Mar Chordá, exregidora d’ UCIN assegura que el seu cas d’ assetjament laboral per part del regidor Montalvá “no és un cas aïllat” 

La regidora d’Alzira que va denunciar al seu company de partit, Enrique Montalvá, ha volgut donar declaracions després de la notícia que es coneixia el passat dilluns sobre la reorganització del govern on Alfons Domínguez, alcalde de la ciutat, atorgava al edil una nova regidoria i donava el seu suport a Montalvá.

Chordá ha comparegut davant dels mitjans de comunicació, sense voler respondre a ningún tipus de pregunta, per a declarar que el que ella ha viscut, “no és un cas aïllat” i denuncia que, malgrat que l’alcalde era coneixedor de les accions de Montalvá amb altra treballadora. no ha “complert els protocols del partit”.

Durant les seues declaracions, Mar Chordà també ha volgut aclarar que açò no és ninguna estrategia política per la seua part i que “està disposta a abstindres i mantindre el govern sense demanar res a canvi”, només que no “estiga sostingut per un presumpte agresor”.

A la roda de premsa també es trobaven altres simpatitzants del partit com Hector Rosell, Javier Bartomeu o Marisa Martín que han volgut donar-li el seu recolzament.

Per la seua part, la exregidora d’ UCIN ha assegurat que no està passant per un bon moment i no ha volgut donar més declaracions per quëstions de salut.