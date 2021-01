Marc Granell, guardonat amb el Premi Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2021

Connect on Linked in

Enguany la gala es podrà seguir en directe i en obert a través del canal de YouTube de la Fundació Bromera

El Tempir i el CEIP Garganes-Foieta d’Altea també han sigut premiats en aquesta edició

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen enguany la trajectòria del poeta Marc Granell i el treball a favor de la lectura i la llengua de l’Associació Cívica per la Llengua «El Tempir» i del CEIP Garganes-Foieta d’Altea. Els guardons, impulsats per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen aquelles persones i institucions o iniciatives que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

L’acte de lliurament tindrà lloc el dissabte 6 de febrer, a les 12 h, a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València, on assistiran representants del món polític, cultural i de l’ensenyament, així com familiars i amics, que acompanyaran els guardonats eixe dia. Enguany, a causa de la situació sanitària actual, no hi haurà el tradicional sopar literari, però la gala es podrà seguir en directe i en obert a través del canal de YouTube de la Fundació Bromera.

Els guardonats

Nascut a València i traductor de professió, Marc Granell és el poeta viu més llegit del País Valencià. Va participar activament en l’esclat cultural i literari dels anys 70 a València i va fundar, junt amb altres poetes, la revista Cairell, que va donar a conéixer una nova generació de poetes valencians. Director de diverses col·leccions de poesia, és autor de poemaris tan reconeguts com Llarg camí llarg, Versos per a Anna, Fira desolada o el recent Cel de fang. També ha tingut un paper clau en la renovació de la poesia infantil, amb títols com L’illa amb llunes, La vida que creix o Oda als peus.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut enguany per al Tempir. Amb més de 200 socis i 27 anys de lluita per la normalització del valencià al Baix Vinalopó, és el principal element dinamitzador de la cultura a Elx. Fundada l’any 1993, les activitats de l’associació se centren, principalment, en el camp de l’ensenyament, on promou l’obertura de noves línies d’immersió lingüística a les escoles i als instituts de la ciutat, però també en l’organització d’activitats culturals que promouen l’ús de la llengua en altres sectors de la societat valenciana.

Enguany, com a novetat, la Fundació Bromera ha creat una nova modalitat dirigida a centres educatius i institucions públiques. El 2021, la distinció és per al Garganes-Foieta, un col·legi públic d’Altea on els llibres i el valencià són els pilars sobre els quals se cimenta la vida escolar. En aquest centre, l’alumnat passa la major part del temps a la biblioteca escolar. A més, el Garganes-Foieta ja va guanyar el 2014 el Premi d’Experiències de Foment de la Lectura «Ciutat d’Alzira» amb les Jornades Poètiques, una activitat que realitza des de fa més de 25 anys i en què s’implica tota la comunitat educativa.

Comissió de biblioteca del CEIP Garganes-Foieta.

A més, amb motiu de la cinquena edició dels premis, s’ha editat un llibre que conté un perfil i una entrevista de Marc Granell realitzada pel crític literari Francesc Calafat i dos reportatges: un sobre El Tempir, realitzat per Tudi Torró, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i un altre sobre el Garganes-Foieta, escrit per la docent Paqui Cano.

La Fundació Bromera

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la promoció de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població no alfabetitzada en valencià i el públic infantil i juvenil, amb l’elaboració de recursos i formació per als mediadors (bibliotecaris, professorat, etc.)