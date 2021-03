Marcos Campos ha sigut proclamat nou president del Partit Popular de Burjassot

Print This Post

Marcos Campos: “Treballaré en un projecte de canvi, obert a tot els burjassotenses”

En el dia d’ahir i després de huit anys de l’anterior conclave, es va dur a terme el Congrés Local en l’agrupació del Partit Popular de Burjassot, en el qual la militància va secundar de manera majoritària la candidatura de l’actual portaveu en el consistori, Marcos Campos, per a presidir el partit. Campos també és secretari de l’àrea d’ocupació dins de l’executiva provincial i forma part de l’organització juvenil de Noves Generacions.

El recentment elegit president va exposar les línies bàsiques del seu projecte de futur per a Burjassot: dinamitzar l’economia local per a superar la crisi, incrementar la neteja del municipi i augmentar la inversió en seguretat. “Ser al carrer i atendre les principals demandes dels veïns de Burjassot va ser una prioritat per a mi, vull ser la seua veu a l’Ajuntament” va afirmar Campos.

Campos va voler agrair al president provincial, Vicent Mompó, la confiança depositada en ell per a dirigir al PP de Burjassot i l’impuls en la renovació que està portant a terme des que va assumir l’estiu passat el lideratge provincial.

A l’acte, que va seguir totes les recomanacions i normes establides a causa del COVID-19, van acudir a recolzar la candidatura de Marcos Campos el senador Fernando de Rosa, el diputat provincial Modest Martínez i el coordinador comarcal de L´Horta Nord Pedro Cuesta que van animar al nou president a continuar treballant per a portar el canvi a Burjassot després de 44 anys de socialisme.

Marcos Campos va anunciar que “iniciem una nova etapa integradora, renovada i centrada, que construir una alternativa real al govern socialista perquè la nostra ciutat porta massa temps estancada i sense projecció de futur després de quasi mig segle de polítiques d’esquerres”. “Vull ampliar la base electoral del Partit Popular a Burjassot i sumar forces perquè Isabel Bonig siga presidenta de la Generalitat i Pablo Casado president del Govern perquè són els líders que necessitem en la Comunitat Valenciana i Espanya” va concloure Campos.