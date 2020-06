Marea Responsable T’acostaries a menys de dos metres?

Connect on Linked in

A causa del seu compromís amb les platges l’ONG Xaloc es proposa fer de l’entorn costaner i marine un lloc segur aquest estiu.

La volta a les platges suposa un risc per a la nostra salut i la de les nostres mars, és a les nostres mans complir amb les mesures de seguretat.

Dia mundial dels oceans, les platges tornen a estar obertes, aprenem a conviure amb la “nova normalitat” i l’ONG Xaloc té un nou objectiu, conscienciar sobre la importància de seguir les mesures de seguretat en l’entorn costaner i marí per a salvaguardar la salut a les platges.

Xaloc porta més de deu anys treballant per a la conservació de l’entorn marí i la salut dels oceans, i a causa del seu compromís amb les platges sentia la necessitat de conscienciar a la seua “Marea” de seguidors sobre la importància de complir amb totes les mesures que des de les autoritats han establit per a la volta a les platges.

“Marea Responsable” és una campanya de divulgació i conscienciació sobre el respecte a les mesures de seguretat implantades per les autoritats sanitàries a les platges en la qual es pretén abordar la necessitat del distanciament social, comparant les distàncies de seguretat que tindríem instintivament davant un tauró, alguna cosa que reconeixem com a perill quan en la majoria d’ocasions no ho és, i la distància de seguretat que hem de tindre conscientment amb la resta de persones perquè enguany, durant la volta a les platges, respectem les mesures de seguretat i junts aconseguim que l’entorn marí siga un espai segur i puguem gaudir d’ell.

Durant aquests últims dies l’ONG Xaloc ha rebut imatges de residus com a màscares o guants a les platges, “La nostra salut i la de les nostres mars depén de nosaltres, hem de ser responsables en l’entorn marí, tant mantenint les distàncies de seguretat com rebutjant els residus sanitaris de manera responsable, aquests són un risc per a la nostra seguretat i la de les nostres mars” apunta Alejandro Jiménez, coordinador de la Campanya Marea Responsable.

Dues imatges, un tauró i una palatja abarrotada de gent, una mateixa pregunta T’acostaries a menys de dos metres? En la seua pàgina web ens fan un recorregut sobre la importància de la campanya, i ens enumeren les mesures de seguretat establides a les platges entre les quals es troben no generar residus en la nostra visita per l’entorn costaner, mantindre les distàncies de seguretat o no molestar als ocells que utilitzen la platja per a niar o alimentar-se.

Xaloc ens recorda “La nostra salut i la de les nostres mars depén de nosaltres, aquest estiu siguem responsables complint amb les mesures de seguretat”.