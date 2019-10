Marea solidària a Benifaió dissabte que ve amb la marxa del Runcáncer

Print This Post

Queden pocs dies per a la gran cita solidària a Benifaió. Dissabte que ve 19 d’octubre a les 18:00h, des de la Plaça Major, tindrà lloc l’eixida de la marxa solidària Runcáncer.

Una activitat que es podrà fer patinant com a novetat enguany per a involucrar a més gent en la marxa contra el càncer.

Taules col·lectes per a venda de dorsals

Dijous que ve 17 d’octubre, la Junta Local contra el càncer de Benifaió instal·larà taules col·lectes en la Plaça Major i el Mercat Ambulant de 10.00 a 13:00h per a recaptar fons a favor de lluita contra aquesta malaltia, unes taules on es podran comprar els dorsals per a participar en la Runcáncer a un preu de 3 euros.

En aquestes taules també estaran a la venda samarretes solidàries patrocinades per l’empresa CHOVÍ i del Runcáncer.

La campanya “Octubre mes contra el càncer a Benifaió” continuarà el dissabte 26 d’octubre a les 19:30h en el Consell Agrari Municipal amb un Concert Solidari a càrrec del pianista i compositor Antonio Fontales. El preu de l’entrada serà de 2 euros i la recaptació anirà de manera íntegra a la lluita contra el càncer.