Maria del Mar Bonet, Ferran Palau i Núria Graham, caps de cartell del festival Música i Lletra 2021 de Xàtiva

El festival Música i Lletra, dedicat a la cançó d’autor, tindrà lloc a Xàtiva del 28 de maig al 5 de juny

El MiL torna enguany amb el suport de Cultura de la Generalitat amb un programa amb parelles d’artistes que teixiran complicitats sobre l’escenari

Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura i Esport, ha presentat al Gran Teatre de Xàtiva l’edició 2021 del festival Música i Lletra, dedicat a la cançó d’autor i que tindrà lloc a Xàtiva del 28 de maig al 5 de juny.

Tamarit ha estat acompanyada per Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura; Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva; Maria Beltran, regidora del Gran Teatre de Xàtiva; i Feliu Ventura, músic i activista cultural i director artístic del festival.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha explicat: “En la Conselleria de Cultura hem aconseguit que duguem ja mesos programant cultura en viu, perquè és factible amb les mesures de seguretat establides. Als nostres espais ho hem estat fent possible de forma regular, i en aquelles iniciatives en què som coorganitzadors, també. N’és un exemple aquest festival que portem a terme a Xàtiva per a donar visibilitat a la cançó d’autor, una branca musical que ha donat noms d’un gran impacte social. El cartell d’aquesta edició plasma la força de la veu, la força de la paraula i la seua capacitat transformadora, i és molt atractiu per al públic”.

El festival, organitzat per Cultura de la Generalitat, mitjançant l’IVC, i l’Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció artística del músic Feliu Ventura, ha buscat enguany les complicitats damunt de l’escenari. Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, Ferran Palau i El petit de cal Eril, Núria Graham i Maria Jaume, i Júlia i Caïm Riba són les parelles d’artistes que protagonitzen el cartell del festival Música i Lletra, Xàtiva cançó d’autor 2021.

Totes les nits de doble concert enguany tenen la particularitat que els artistes són músics que treballen o han col·laborat junts anteriorment i que, per tant, en el MiL faran concerts especials. Així, Ferran Palau i El petit de cal Eril, a part de fer les seues actuacions, tocaran junts, com ho faran també Núria Graham i Maria Jaume. Les entrades estan a la venda a partir del dijous 29 d’abril, amb aforaments molt limitats, en el web del Gran Teatre de Xàtiva.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular en l’Institut Valencià de Cultura, ha afegit: “Apostem per acompanyar totes les iniciatives que ajuden al teixit cultural del nostre territori i contribuïsquen a una oferta cultural variada, de qualitat i descentralitzada. En aquest sentit, hem aconseguit consolidar el festival Música i Lletra i donar impuls a la cançó d’autor amb una programació tan atractiva i coherent”.

Per a Feliu Ventura, músic i director artístic del festival: “Enguany el MiL és més necessari que mai per al públic i per als músics. Ens fan falta festivals públics que ens ajuden a recuperar els auditoris, a retrobar-nos i a cuidar-nos mútuament, sempre seguint les recomanacions sanitàries”.

L’edició d’enguany reivindica la cultura segura a l’abast de tothom també com a forma de cura. Per això la il·lustradora valenciana Clara Iris, autora del cartell, explica que ha volgut fer un cartell molt fresc, que apel·la a l’alegria i a cuidar-nos, a mudar-nos, per gaudir de la cultura.

A més, el MiL torna a oferir preus populars d’accés a la cultura pública, amb entrades anticipades a 10 €, i 1 € per als menors de 12 anys acompanyats. El festival també es manté inseparable de la defensa de les dones als escenaris, que representen més del 50 %, i continua apostant per donar suport als joves talents.

El MiL Descobreix: IV certamen de joves cantautores/ors torna a repartir 2.700 euros en premis per a autors no editats, enguany coorganitzat per la Regidoria de Joventut de Xàtiva. Les bases ja estan publicades en el web del Gran Teatre i s’accepten candidatures. El lliurament dels premis el tancarà una actuació de Toni de l’Hostal i la gala és amb entrada lliure i invitació sol·licitada al web del Gran Teatre.

Edicions anteriors

El 2019 el MiL portava en el cartell Paco Ibáñez, Miquel Gil, Clara Peya i Roger Mas, entre d’altres, i defensava la llibertat d’expressió en el món de la cultura amb el lema “Jo cante a la diferència”, un vers de la cantautora xilena Violeta Parra, i el cartell obra del muralista i il·lustrador establit a València Elías Taño.

El 2018, sota el lema “Sense les dones no hi ha festivals!”, el MiL presentava més dones que homes damunt de l’escenari i caps de cartell com Joan Miquel Oliver, Alidé Sans, Pau Alabajos o Eva Dénia.

En els darrers anys el MiL s’ha consolidat com el festival de referència de la música d’autor a casa nostra amb voluntat d’aparador, sempre amb exponents de diversos estils i llengües, sense perdre de vista el servei públic i propiciant un espai per al discurs crític propi de la cultura viva.