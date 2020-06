Maria del Mar Bonet inaugura el festival Serenates 2020

Connect on Linked in

La 33a edició d’aquest certamen s’adapta a la pandèmia de la Covid19 i emetrà els 10 concerts en els canals YouTube dels organitzadors

El festival ‘Serenates’, que organitzen cada any la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, se celebrarà del 24 de juny al 3 de juliol en format digital per la Covid19. L’encarregada d’inaugurar el festival enguany és Maria del Mar Bonet.

El concert s’emetrà el dimecres 24 de juny, a les 20 hores, pels canals Youtube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i l’IVC. La cantant mallorquina i Medalla de la Universitat presenta Bellver acompanyada per l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Aquest treball va obtenir el premi Cubadisco el 2011 de la ciutat de l’Havana i suposa un repàs per la trajectòria de la cantant en format simfònic. El concert, que va ser presentat en el festival Serenates 2014, arreplega els temes més significatius del seu univers musical, marcat per les influències mediterrànies. El repertori inclou quinze cançons gregues, turques, sardes, italianes, catalanes i mallorquines, entre les quals també hi ha espais per a les jotes i temes propis seleccionats per la cantant.

La cantant mallorquina, a més, ha enregistrat un vídeo ex professo per a Serenates que es podrà veure abans d’iniciar-se el concert, un missatge molt especial per a tot el públic que seguisca aquest festival en format digital.

Els 10 concerts gratuïts es traslladen als canals Youtube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i l’IVC. Tots s’emetran a les 20 hores a través d’aquests canals, des d’on a més es podrà recuperar el concert amb posterioritat.

L’edició d’enguany té la col·laboració i patrocini de la Diputació de València, l’Ajuntament de València (Cultura, Joventut i Festes), el Palau de la Música, la Fundació Banc Sabadell, Caixa Popular, EASD València i Clemente pianos.

El dimecres 25 de juny, el festival Serenates es reafirma en el suport als músics valencians i ha programat l’actuació del grup de cambra La Remembrança, que oferirà un concert amb obres de Vivaldi i Mozart.

El divendres 26 de juny, Serenates recuperarà Cantúria Cantada, el concert amb què el ja desaparegut Carles Santos i el Cor de la Generalitat van inaugurar fa cinc anys el festival Serenates. En aquella ocasió, el polifacètic músic de Vinaròs, també Medalla de la Universitat de València, va presentar una de les seues últimes creacions: un espectacle creat per a 37 veus i un clarinet que reuneix passatges destacats de les seues obres vocals.

El dissabte 27 de juny arribarà el torn de València Baryton Project, un grup que es dedica a la interpretació de música per a baryton, un instrument musical de corda fregada de la família de la viola de gamba, d’ús habitual a l’Europa del segle XVIII, que va caure en desús degut a la seua gran dificultat d’interpretació.

L’endemà, el diumenge 28 de juny, serà el torn de les formacions universitàries. Hi actuarà una secció de cambra de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i de l’Orfeó Universitari de València. Del programa, cal destacar l’estrena l’obra Alter eros de José Vicente Fuentes, així com altres peces de W.A. Mozart, F. Mendelssohn i D. Xostakóvitx.

El dilluns 29 de juny, el pianista valencià establert als EUA., Jorge Tabarés, dedicarà el seu recital a Alicia de Larrocha, una de les pianistes espanyoles més importants del segle XX, que va aconseguir posar la música espanyola en l’escena internacional i a qui el jove pianista ha dedicat el seu primer disc.

El dimarts 30 de juny es retrà homenatge als valors del festival: formació, creació i innovació, a través de fragments d’espectacles creats ex professo per a Serenates durant l’última dècada per l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, l’Orfeó Universitari de València i el Grup de Dansa de la Universitat de València, juntament amb estudiants d’altres centres d’ensenyaments artístics.

Ja al juliol, en concret el dimecres dia 1, actuarà Cafè de Fel, un tàndem de poesia de vers lliure en valencià i música jazz, a càrrec de tres dones, que acosten la història del jazz a través de les pioneres que van trencar els motles i van transmutar els estereotips de gènere.

El dijous 2 de juliol continuarà el jazz a través de joves promeses valencianes. Es tracta del concert de la Jove Big Band Sedajazz, dirigida per Francisco A. Blanco Latino. 23 joves músics protagonitzen aquest concert, que es va enregistrar en directe al gener de 2020 a La Mutant i que ara formarà part de la programació de Serenates.

Serenates 2020 s’acomiadarà el divendres 3 de juliol amb l’Orquestra de València, dirigida per Ramón Tebar, amb el concert Carmen sense paraules, un programa de música d’inspiració espanyola amb obres de R. Shchedrin i G. Giménez.

Vídeo promocional y programació de Serenates 2020: https://links.uv.es/KMbIQ0y

