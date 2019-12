María José Fernández és la nova Fallera Major d’Alberic

Connect on Linked in

Alberic va acollir la seua presentació al Pavelló Bernat Martínez.

Alberic ha exaltat a María José Fernández com a Fallera Major de la localitat per al pròxim exercici faller al Pavelló Bernat Martínez. Un esdeveniment dels més tradicionals on es presenta a la màxima figurant de les Falles d’Alberic del 2020, la que representa a totes les comissions. A pesar de les dificultats per celebrar-ho, María José va viure un dia que mai oblidarà.

De cara al pròxim any, Alberic ja ho té tot quasi preparat per als actes fallers.

Un acte emocionant tant per a María José com per a la seua Cort d’Honor, és el principi del seu regnat.