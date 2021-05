Maria José Ruiz Gramuntell guanya la primera edició del concurs fotogràfic “Alfara en bici, Alfara es mou”

Print This Post

Julio Berga, regidor de Medi Ambient, entrega el guardó a la premiada

La veïna d’Alfara del Patriarca Maria José Ruiz Gramuntell ha sigut la guanyadora del primer concurs fotogràfic “Alfara en Bici, Alfara es mou”. Julio Berga, regidor de Medi Ambient, ha entregat el guardó a l’afortunada. El premi ha sigut un càmera esportiva Gopro. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l’ús de transport sostenible i potenciar el nostre entorn.

El concurs ha sigut organitzat per les regidories de Medi Ambient i Esports de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca. “L’objectiu ha sigut promoure l’ús de la bicicleta com a vehicle respectuós amb el medi ambient i potenciar el patrimoni arquitectònic i natural del nostre municipi”, ha recordat Berga. La guanyadora ha manifestat ser una usuària habitual de la bicicleta, que utilitza per fer excursions pels voltants de la població.

Les imatges participants han sigut exposades a la pàgina de l’ajuntament en Facebook. El consistori vol agrair la col·laboració de la població per la seua participació. En total, es van rebre 25 imatges que reflectiren tant l’horta del municipi, els Camins del Carraixet, com edificis emblemàtics de la localitat. Cada persona podia participar amb un màxim de dues imatges i la recepció de les fotografies tingué lloc al mes d’abril.