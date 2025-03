Marián Cano alerta que ja s’estan produint tancaments d’empreses afectades per la DANA

Marián Cano alerta que ja s’estan produint tancaments d’empreses afectades per la riuada per la lentitud en el pagament del Consorci de Segurs

La consellera alerta que “el Consorci és un coll de botella per l’extremada lentitud en el pagament d’indemnitzacions”.



Segons l’última actualització, corresponent al 4 de març, l’empresa pública ha abonat el 52 % del total de sol·licituds presentades per comerços i magatzems i el 42,3 % de les industrials.



La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha alertat que ja s’estan produint tancaments d’empreses afectades per la tràgica riuada del passat mes d’octubre a causa de la lentitud del Consorci de Compensació de Segurs (CCS).

“El que constatem, una vegada més”, ha explicat Cano, “és que el Consorci està sent el coll de botella que ens està portant al tancament i a restar competitivitat a les nostres empreses”.

La consellera ha posat com a exemple que “la pròpia patronal del comerç ha posat damunt la taula que s’estan produint tancaments per l’extremada lentitud en el pagament d’indemnitzacions”, mentre que “la indústria química ja ha dit que deixarà d’invertir en I+D+I, la qual cosa suposa una pèrdua de competitivitat, perquè han de destinar els seus propis recursos a recuperar-se”.

Amb tot, Cano considera “positiu que, després de 4 mesos demanant-ho, el Consorci finalment s’haja decidit a acudir a la zona afectada per la DANA per a veure in situ la magnitud de la catàstrofe”, però ha recordat que “el que es necessita més que mai és celeritat perquè les empreses puguen planificar el seu futur a curt termini”.

Així mateix, ha recordat que “les indemnitzacions del Consorci de Segurs no són subvencions, sinó drets adquirits pels valencians amb les aportacions que es fan als segurs privats”, per la qual cosa ha demanat al Govern que “deixe d’incloure aquest tipus de mesures en el seu còmput d’ajudes”.



“El CCS té patrimoni propi, diferent de l’Estat, i amb un marc d’actuació específic determinat pel seu Estatut legal, encara que continua sent una entitat adscrita al Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa”, ha afegit.

Últimes dades

Segons l’última actualització de dades del Consorci, a data 4 de març s’havien pagat 164.221 sol·licituds, per un import global de 2.218.170.571 €, la qual cosa representa el 67,63 % del total de 242.800 sol·licituds presentades en 6 comunitats autònomes. D’aquestes, la immensa majoria (el 95,4 %) es localitzen a la província de València.

Per tipus de risc, l’empresa pública ha efectuat 106.557 pagaments per valor de 920 milions d’euros en concepte de vehicles sinistrats, el que representa el 75,13 % del total de sol·licituds. A habitatges i comunitats de propietaris s’han fet 46.908 pagaments per import de 683 milions, el 59 % del total.

En oficines, el CCS ha cobert 581 sol·licituds amb 19 milions, el 54,3 % del total, mentre que en comerços i magatzems s’han pagat 8.040 sol·licituds amb un total de 354 milions, la qual cosa amb prou feines suposa el 52 % del total.

Entre els pagaments menys executats estan els relatius a riscos industrials. En aquest apartat, el Consorci ha efectuat fins ara 2.124 pagaments per valor de 238 milions, la qual cosa representa el 42,3 % del total de sol·licituds presentades.



Finalment, en obres civils, l’empresa pública ha cobert 11 pagaments amb més de 3 milions d’euros, el 14,6 % del total.