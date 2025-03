Marián Cano denuncia que més de la meitat de les empreses no han cobrat la indemnització del Consorci

Marián Cano denuncia que más de la mitad de las empresas siguen sin cobrar la indemnización del Consorcio de Seguros cuatro meses después de la riada

Marián Cano, consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha clausurat aquest dilluns la Jornada del Dia de l’Empresa, organitzada per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana.

En el seu discurs, va destacar l’esforç conjunt de la Generalitat per a la reconstrucció econòmica i social després de la riada que va afectar la província de València al mes d’octubre de 2024.

No obstant això, Cano va denunciar que més de la meitat de les empreses industrials i comerços afectats encara no han rebut les indemnitzacions del Consorci de Segurs, quatre mesos després de la catàstrofe. La consellera va subratllar la urgència d’agilitar aquests pagaments per tal que les empreses puguen planificar el seu futur.

Pel que fa a la resposta de la Generalitat, la consellera va informar que s’han mobilitzat ja prop de 1.800 milions d’euros en contractes d’emergència, ajudes i mesures de reconstrucció. Entre aquestes ajudes, es troben 100 milions d’euros en ajudes directes a empreses, de les quals 76 milions ja s’han abonat, beneficiant més de 7.700 sol·licitants.

A més, Cano va destacar l’inici d’un nou pla anomenat ARA Empreses, amb una dotació de 120,8 milions d’euros, per cobrir les necessitats específiques de les empreses en el seu procés de reconstrucció. També s’han habilitat 350 milions d’euros en finançament bonificat per a autònoms i empreses.

En matèria d’infraestructures, s’han invertit més de 100 milions d’euros en la recuperació del servei de Metrovalència, i 35 milions en la reconstrucció d’infraestructures locals en 25 municipis. També s’han prioritzat mesures per a la recuperació del sector primari amb 72 milions d’euros per a explotacions agrícoles i ramaderes.

Tanmateix, Cano va insistir en la necessitat que el Govern d’Espanya active un FLA extraordinari i concedeixi ajudes a fons perdut per a la reparació de col·legis, centres de salut i residències. També va demanar al Govern que reconsiderara l’exclusió de 28 municipis afectats de les ajudes estatals per a la reconstrucció d’infraestructures municipals.

Finalment, la consellera va recordar que la Comunitat Valenciana és el territori més mal finançat d’Espanya i va subratllar que “no podem afrontar la reconstrucció amb una mà lligada a l’esquena”. Va anunciar un procés d’escolta activa amb els sectors afectats i la promoció de la col·laboració públic-privada per a continuar implementant mesures estructurals que afavorisquen la recuperació econòmica.

“Treballarem sense descans per recuperar allò que la riada ens va arrabassar”, va concloure.