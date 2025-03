Marián Cano reclama al Govern suport urgent per a la recuperació del sector turístic de la Comunitat Valenciana

La consellera de Turisme sol·licita una reunió amb el ministre de Turisme i Turespaña per a definir un pla de recuperació integral per al sector

Apunta que el descens de l’ocupació hotelera de València evidencia la urgència d’adoptar mesures eficaces per a restaurar la confiança dels turistes i “revitalitzar una de les nostres principals fonts d’ingressos”

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha enviat una carta al Ministeri de Turisme i a Turespaña per a sol·licitar mesures immediates de suport en la recuperació del sector turístic de la Comunitat Valenciana, particularment a la província de València, després dels devastadors efectes de les riuades del passat 29 d’octubre.

La responsable de la política turística del Consell ha recordat que “les pèrdues ocasionades per aquesta catàstrofe natural superen els 4.000 milions d’euros” i ha alertat que “el sector turístic ha sigut un dels més afectats”.

Al respecte, Marián Cano ha argumentat que “les dades d’ocupació hotelera reflecteixen l’impacte d’esta tragèdia”. Així, ha fet referència que “al novembre de 2024, l’ocupació en la ciutat de València va caure al 62,5 %, una dràstica disminució respecte al 80,4 % registrat en el mateix mes de l’any anterior”.

Per a la consellera, “aquest descens evidencia la urgència d’adoptar mesures eficaces per a restaurar la confiança dels turistes i revitalitzar una de les principals fonts d’ingressos de la Comunitat Valenciana”. En aquesta línia, Cano ha ressaltat que “el turisme és un sector estratègic per a nosaltres, d’ell depén el 16 % del nostre PIB i dona ocupació a més de 300.000 persones”.

En aquest sentit, Cano ha sol·licitat una reunió urgent amb el Govern per a avaluar i definir un pla de recuperació integral per al sector. “La situació requereix una resposta immediata i coordinada que permeta mitigar els efectes d’aquesta tragèdia, enfortir la recuperació econòmica dels nostres negocis turístics i restaurar la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí preferent”, ha apuntat la consellera.

La titular de Turisme està convençuda que, amb la col·laboració activa del Ministeri de Turisme i Turespaña, “serà possible recuperar la vitalitat del sector turístic i contribuir al benestar econòmic i social de la Comunitat”.