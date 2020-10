Marina Abramović impartirà una ‘masterclass’ al Centre del Carme, dins de la Mostra de València

Connect on Linked in

La Filmoteca estrenarà a Espanya el documental ‘Homecoming. Marina Abramović and her children’ i projectarà una selecció de les seues peces audiovisuals

Marina Abramović impartirà una classe magistral el pròxim 27 d’octubre al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), que serà conduïda per Patricia Mayayo, professora titular d’Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Madrid, i en la qual ambdues repassaran les més de quatre dècades d’exploració creativa de l’artista.

D’aquesta manera, Abramović posa en marxa una nova secció de la Mostra de València, denominada FOCUS, que “estarà dedicada a reivindicar l’obra de cineastes emergents de curta trajectòria o a figures rellevants de la cultura contemporània que hagen mantingut una relació amb l’audiovisual sense que siguen necessàriament cineastes, com és el cas de l’artista sèrbia”, explica Eduardo Guillot, responsable de programació del festival.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont ha assenyalat que “la figura de Marina Abramović és un referent per a l’art actual i especialment per a l’art d’acció i la seua ‘masterclass’ és una oportunitat per a creadors i creadores i per al públic general que ha trobat en el Centre del Carme de València un espai per a la hibridació de llenguatges i d’experimentació amb les arts”.

Pérez Pont ha mostrat la seua satisfacció per iniciar, amb aquesta proposta, una col·laboració amb la Mostra de València, “en la nostra línia de suport al sector cultural valencià en tota la seua diversitat”.

Des dels inicis de la seua carrera a Belgrad, al principi de la dècada de 1970, Marina Abramović ha sigut precursora en l’art de la ‘performance’, i ha creat algunes de les obres més emblemàtiques i icòniques d’aquesta disciplina.

Els seus treballs s’han caracteritzat per aprofundir en les possibilitats de la ment, així com els límits i la resistència física. Un treball en i sobre el cos. S’ha enfrontat al perill, el dolor i l’esgotament en la seua recerca d’una transformació emocional i espiritual.

Com a complement de la ‘masterclass’, que es durà a terme en format presencial i connexió en línia amb l’artista a causa de les restriccions per la COVID-19, la Mostra de València estrenarà a Espanya ‘Homecoming. Marina Abramović and her children’ (2020), del cineasta serbi Boris Miljković. Es tracta d’un documental realitzat amb motiu de la retrospectiva itinerant ‘The Cleaner’, que va tindre la seua destinació final a Belgrad, la ciutat natal d’Abramović.

La pel·lícula segueix dues línies narratives. L’una se centra en la biografia de l’artista, inclosa la seua joventut a la capital sèrbia. L’altra posa el focus en el Marina Abramović Institute, que organitza tallers en què joves artistes exploren els límits dels seus cossos reinterpretant les ‘performances’ històriques d’Abramović.

Provocativa i transgressora

A més, la Mostra de València repassarà l’atrevida, provocadora i transgressora trajectòria d’Abramović a través d’una selecció de peces audiovisuals dirigides per ella mateixa, que capturen en imatges les seues revolucionàries ‘performances’. Una síntesi retrospectiva que és un reflex de la seua obra històrica. El cicle, que es projectarà a la Filmoteca de València, arranca amb l’emblemàtica ‘Rythm 0’, en la qual l’artista es posava, literalment, a disposició del públic, juntament amb 72 instruments de funcionalitats distintes –des d’un llapis, passant per una barra de llavis o un perfum, fins a arribar a ganivets, fuets, una destral o una pistola–, i oferia el seu cos a una interactuació sense guions ni embuts.

Entre les produccions que es podran veure es troben ‘Thomas Lips’, ‘Rhythm 5’, ‘The Lovers: Boat Emptying, Stream Entering’, ‘Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful’, ‘Image of Happiness’, ‘Lost Souls’, ‘Spirit House: Luminosity’ i ‘Confession’. Una revisió de la seua obra permet entendre que cada nova etapa de la seua trajectòria s’erigeix com un desafiament al cos i la ment.

“Hi ha dolor, però és una espècie de secret molt guardat; el moment en què passes per la porta del dolor entres en un altre estat mental. Quan experimentes aquesta sensació de bellesa i amor incondicional, del fet que no hi ha fronteres entre el teu cos i el que t’envolta i comences a sentir aquesta sensació de lleugeresa i harmonia amb tu mateixa, alguna cosa es transforma en sagrat”, ha escrit Abramović, que enguany també ha vist publicada en castellà la seua autobiografia, ‘Derribando muros’.

Finalment, el cicle inclou el documental ‘Marina Abramović: la artista está presente’ (Matthew Akers, 2012), que recull el moment en què l’artista afronta la realització d’una gran exposició retrospectiva al Museu d’Art Modern de Nova York, i en el qual torna a reflexionar sobre les qüestions que han sigut una constant en la seua obra, i intenta desxifrar les distintes facetes de l’art. La cinta va ser guardonada amb el Premi del Públic al Festival de Berlín i ofereix, des d’un punt de vista didàctic, una important reflexió sobre el seu treball.