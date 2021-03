Marta Hernandis cedeix la presidènciadel PP de Càrcer a Leticia Varoch

Connect on Linked in

La militant i ex regidora de Càrcer assumeix la presidència de l’agrupació amb el repte de recuperar l’acaldía

El congrés del Partit Popular de Càcer va servir aquest diumenge 28 de març per a contemplar el traspàs de poders. La militant i exregidora municipal, Leticia Varoch, es converteix en la nova presidenta local amb el suport unànime dels militants que van participar en la votació i presa el relleu de l’exalcaldesa Marta Hernandis, qui ha ostentat el càrrec durant els últims anys.

Varoch, qui ocupava els primers llocs en les llistes d’Hernandis, sent un dels pilars fonamentals que actualment té el Partit Popular de Càrcer. La ja presidenta ha afirmat que “em compromet al costat del meu equip a treballar per a recuperar l’alcaldia que tanta falta li fa al nostre poble, governat per l’esquerra amb una nul·la gestió” va assenyalar Varoch després d’eixir elegida presidenta, i on també animava “a afiliats, simpatitzants i futura gent que es vulga unir a aquest gran projecte. Les portes de la nostra seu queden obertes”, publicava en el seu mur de Facebook.