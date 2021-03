Marta Meneu-Borja defensa que la literatura ha de ser ‘un motor de canvi

Connect on Linked in

Des del seu canal de YouTube, fa recomanacions literàries i és autora d”El senyal’, una novel·la sobre diferents violències masclistes

L’escriptora i ‘booktuber’ Marta Meneu-Borja ha expressat que la literatura ha de ser “utilitarista i un motor de canvi”. Almenys aquest és l’objectiu que ella persegueix quan escriu. “Busque que les persones que lligen el meu llibre arriben a les mateixes reflexions que jo expresse, que s’atrevisquen a parlar i a canviar de situació”, ha afirmat en l’Encontre d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana.

El llibre a què es refereix és ‘El senyal’, una novel·la sobre les diferents violències masclistes, que va ser primer un relat que a poc a poc es va ampliar amb més exemples i que va sorgir de “la frustració de veure que tots els dies hi ha assassinats masclistes i que no canvia res”.

L’autora reflecteix altres tipus de violència com la que s’exerceix en les xarxes socials, sobre el propi cos, por d’anar sola pel carrer i les primeres relacions sexuals.

Meneu-Borja ha dit que encara que el seu llibre es puga catalogar com a literatura de dones “ha de ser llegit per dones i per homes, per adolescents i per adults, perquè aborda assumptes on tots poden veure’s identificats”.

Aquesta jove escriptora també és coneguda per haver creat el canal de YouTube ‘La prestatgeria de Marta’, un canal en valencià sobre recomanació de llibres.

Als que comencen a escriure els ha recomanat “escriure tots els dies i portar sempre una llibreta en la butxaca per a apuntar les idees que passen pel cap” i llegir molt. Es va iniciar en l’escriptura pels concursos literaris que es convoquen en l’escola. “Escric des de l’escola i gràcies a l’escola”, ha afirmat.

Ha comentat que en l’interval que transcorre entre finals de primària i principi de secundària es perden molts lectors i ha reconegut que a ella li va passar, però va tornar a apassionar-se per la lectura i l’escriptura amb la saga de Harry Potter i emulant l’estil de J.K. Rowling