Marta Trenzano, alcaldessa d’Algemesí, paga 36 factures amb l’informe negatiu de la Intervenció

L’Ajuntament d’Algemesí ha tancat l’exercici de l’any 2020 amb sis informes negatius de la Intervenció Municipal. En ells, s’adverteix que s’han pagat 36 factures a 6 empreses diferents per valor de 42.206,14 euros al marge de la legalitat, ja que s’han omés tràmits essencials i, per tant, no es pot garantir la transparència en el procés de contractació pública. És a dir, no hi ha cap contracte en vigor que avale la contractació dels serveis, més enllà de la decisió política de fer-ho.

En els informes, la funcionària adverteix que “no existeix expedient de contractació que done cobertura a les esmentades factures” i que “l’omissió del procediment de resolució de discrepàncies en contra de les objeccions suspensives de la Intervenció, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió econòmic-pressupostària”.

Aquesta forma de conducta per part del govern socialista no és nova, encara que si és dels exercicis més escandalosos quant a quantitat econòmica i nombre d’objeccions. Quan els contractes que estan en vigor venceran, els regidors d’àrea no es responsabilitzen d’iniciar la redacció dels nous plecs per a poder adjudicar els contractes i continuar pagant els serveis sense haver de recórrer a incomplir la llei. És llavors quan el servei s’ha de continuar prestant, malgrat no existir contracte, i la Intervenció Municipal ha d’informar negativament d’aquesta mala praxi en la gestió econòmica.

“Tenim el govern local més car de la història, amb més alliberats i assessors que mai, però ningú es preocupa de fer el seu treball. Mentrestant, acaba l’any i gràcies al treball dels tècnics podem conéixer el resultat de la nefasta gestió dels nostres responsables polítics, principalment de l’alcaldessa, que també és la regidora delegada d’Hisenda” ha lamentat el portaveu popular, José Javier Sanchis.

PP Algemesí