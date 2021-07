Marta Vilardaga i Laura Cabedo guanyen el XXV Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes

Cadascuna d’elles rebrà un premi en metàl·lic de 1.200 euros i els seus treballs es publicaran dins de la Col·lecció Razef d’Edicions 96



El jurat es va reunir aquest dimecres 28 de juliol després de llegir totes les candidatures per a deliberar, acordant el resultat del certamen per unanimitat



Els guardons s’entregaran el pròxim divendres 8 d’octubre en una cerimònia que se celebrarà en el Museu Casa Ayora de la localitat

Marta Vilardaga Vila, amb ‘Una cadira en la boira’, i Laura Cabedo Cabo, amb ‘Sonata para poetas ciegos’, aconsegueixen la victòria en el XXV Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes, per la qual cosa rebran un premi en metàl·lic de 1.200 euros cadascuna i veuran publicats els seus poemaris en paper gràcies a la Col·lecció Razef d’Edicions 96. El lliurament dels guardons se celebrarà el pròxim 8 d’octubre en el Museu Casa Ayora de la població. El jurat, que ha triat per unanimitat els seus treballs, estava compost per Marc Granell, Jordi Solà Coll i Mª Carmen Sáez Lorente. Per al regidor de Cultura, Àlex Fuentes, “és un autèntic orgull que un concurs que va començar d’una manera senzilla i humil s’haja fet a poc a poc un nom tan important en el panorama literari espanyol”. Aquesta edició el nombre de propostes en valencià ha passat de 45 a 101.



La vint-i-cinquena edició del Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes ja té guanyadores. Marta Vilardaga Vila (Taradell, Barcelona) en la modalitat en valencià, amb ‘Una cadira en la boira’, i Laura Cabedo Cabo (Torrent, València) en la de castellà, amb ‘Sonata para poetas ciegos’, han aconseguit imposar-se a la resta de candidatures presentades al concurs i conquistar per unanimitat al jurat, que es va reunir per a deliberar el passat dimecres 28 de juliol a la vesprada a la Biblioteca Pública Municipal.

Tal com estableixen les bases, cadascuna d’elles rebrà un premi en metàl·lic de 1.200 euros i els seus poemaris es publicaran en el termini màxim d’un any en paper dins de la Col·lecció Razef d’Edicions 96, en la qual s’han anat publicant al llarg d’aquestes dues dècades i mitja d’existència del certamen totes les obres guanyadores. L’acte de lliurament dels premis se celebrarà el pròxim divendres 8 d’octubre en el Museu Casa Ayora, on a més de rebre a totes dues escriptores es presentarà oficialment el volum de textos corresponent a l’edició de 2020, en la qual van guanyar Raimond Aguiló Bartolomé, amb ‘El futur no paga mai peatges’, i Julen Alexander Carreño Aguado, amb ‘Vigilias’.



A l’actual convocatòria es van presentar un total de 591 obres, 491 en castellà i 100 en valencià, arribades no sols de diferents parts d’Espanya, sinó també de bona part dels països sud-americans, Miami i Dinamarca, entre altres procedències. A més, enguany s’ha doblat el nombre de poemaris en valencià, passant de 45 a 101. “Ja ho vaig dir quan es va tancar el termini per a presentar-se i ho repetisc ara: és un autèntic orgull que un concurs que va començar d’una manera senzilla i humil s’haja fet a poc a poc un nom tan important en el panorama literari espanyol”, assegura el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. “En 2020 vam fer un salt de gegant i vam obtindre un rècord absolut de participació en rebre 605 treballs, 533 més que en 2019, i aquest 2021 ens hem estabilitzat, però en una xifra molt alta, 591, tenint en conte el tipus de convocatòria”, subratlla l’edil.



Deliberació del jurat

El poeta Marc Granell Rodríguez, el representant d’Edicions 96 Jordi Solà Coll i la poetessa local Mª Carmen Sáez Lorente, representant del Grup Poètic Argila de l’Aire d’Almussafes, han integrat en aquesta ocasió el jurat. Donada la gran quantitat d’obres presentades, a més de les guanyadores, s’han destacat per la seua qualitat algunes altres. Així, en la modalitat en valencià s’han seleccionat els títols ‘Indivisibilitat’ i ‘El crit d’un núvol’, mentre que en la modalitat en castellà el tribunal s’ha decantat per posar en valor també ‘Cartón & Paraíso’, ‘Poemas escritos en el tren’, ‘Un mundo que tomar en serio’ i ‘El ciclo de las estaciones’.



“Continuarem apostant per aquest certamen perquè creiem que hem de donar-li molta més visibilitat a aquest gènere literari. Som conscients que és difícil, però a poc a poc més lectors i lectores s’endinsen en pàgines de poesia i eixa és la nostra major recompensa. Aquests vint-i-cinc anys han sigut tan sols el principi”, augura Fuentes sobre el concurs.