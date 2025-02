Martínez Mus anuncia el tancament dels punts de transferència habilitats per gestionar els residus de les inundacions per al seu vaciament definitiu

Les instal·lacions de Quart de Poblet-Manises, Picassent i Catarroja deixaran de rebre enseres el 1 de març

El conseller de Medi Ambient avança que està prevista la remodelació de les plantes de tractament de residus de Xixona, Villena i Alacant

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha anunciat el tancament dels punts de transferència de Quart de Poblet-Manises, Picassent i Catarroja habilitats per gestionar els residus de les inundacions per al seu vaciament definitiu.

Així ho ha confirmat Martínez Mus durant la seva intervenció en el dinar de treball sobre gestió de residus, en el marc del ‘Fòrum Cívica’ organitzat per Informació, i al qual ha assistit junt amb el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mérida, i el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco.

Durant el seu discurs, el conseller ha remarcat “la importància de disposar, després de la riuada, d’un sistema àgil i solvent que ens ha permès gestionar més de 110.000 vehicles retirats de les campes i 800.000 tones de residus extrets”.

En aquesta línia, cal recordar que el pla de la Generalitat constava de tres fases; durant la primera i la segona fase els equips desplegats evacuaren una mitjana de més de 15.000 tones de residus al dia, un volum que va permetre despejar en les primeres setmanes els 767 vials obstruïts en les poblacions més afectades.

Així mateix, el pla de gestió de residus configurà uns Punts d’Acollida Local (PAL), on s’acumularen residus i enseres a prop dels nuclis urbans. Aquests PAL ja han estat clausurats en la seva totalitat en més d’una dotzena de municipis, entre ells, Sedaví, Alfafar, Aldaia, Benicull del Xúquer o L’Alcúdia.

També, s’activaren diferents punts de transferència allunyats de les poblacions per garantir la seguretat dels veïns i evitar problemes de salut pública que deixaran de rebre enseres el 28 de febrer. En aquests moments, la Conselleria de Medi Ambient manté activa la tercera fase del pla de residus per al vaciament total d’alguns d’ells.

A més, el conseller ha assegurat en la seva intervenció que “en aquestes setmanes s’ha treballat durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, retirant llots, enseres i reforçant la capacitat de recollida dels nostres equips per arribar com més aviat millor a la normalitat en els municipis més afectats per les riuades”.

Remodelacions i valorizació energètica

Vicente Martínez Mus també ha avançat que el seu departament està treballant en la remodelació de les plantes de tractament de residus de Xixona, Villena i Alacant, “el que sens dubte millorarà molt les taxes de gestió de la província i de la Comunitat Valenciana”.

El conseller també ha recordat que “la Comunitat Valenciana necessita complir amb l’objectiu que ens marca la UE del 10 % de rebuig a vertedero en 2035. I per això apostem per introduir la valorizació energètica com a solució per aprofitar l’energia”.

En aquest sentit, el titular de Medi Ambient ha destacat que la Generalitat “pretén ubicar aquest tipus d’instal·lacions en polígons industrials en desenvolupament, que ens permeti fer les conduccions necessàries per subministrar energia a futures activitats”.

“Volem que sigui un polo d’atracció d’activitats que demanden energia 24/7, que la puguem subministrar a un preu estable, i que serveixi per generar feina, riqueza, en definitiva, desenvolupament econòmic sostenible”, ha conclòs Vicente Martínez Mus.