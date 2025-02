Martínez Mus reclama a la CHJ que accelere els treballs de neteja del Túria per a avançar en la reconstrucció del Parc Natural

Martínez Mus exigeix a la CHJ accelerar la neteja del Túria per a avançar en la reconstrucció del Parc Natural

La Generalitat activa un contracte d’emergència de 80.000 euros per a rehabilitar el Parc Natural del Túria afectat per les inundacions

El conseller d’Infraestructures, Medi Ambient i Territori, Vicente Martínez Mus, ha exigit a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) que accelere els treballs de neteja i retirada de canyes en el domini públic hidràulic de la seua competència, amb l’objectiu d’agilitzar la reconstrucció de les infraestructures afectades en l’entorn del Parc Natural del Túria.

Martínez Mus ha remarcat que la recuperació de les zones naturals és “una prioritat”. Així, el govern no sols ha d’actuar amb diligència en el Parc Natural del Túria, sinó també en tota la costa valenciana, ja que encara hi ha moltes platges on s’acumulen tones de canyes i residus.

Així mateix, la Generalitat Valenciana ha posat en marxa un contracte d’emergència per un import de 80.000 euros per a demolir l’antic centre d’interpretació. Com que l’edificació està feta de fusta, part del material es reutilitzarà en la reconstrucció del parc natural.

A més, el conseller ha explicat que s’ha aprés de l’experiència de les inundacions per a adaptar les infraestructures a un nou escenari marcat pel canvi climàtic. Així, els ponts de fusta se substituiran per badens inundables que facilitaran el pas dels vehicles de les brigades del parc. Paral·lelament, continuen les tasques de neteja i els primers treballs per a rehabilitar les rutes afectades, en alguns casos amb nous traçats alternatius. Quatre de les sis rutes del parc han quedat pràcticament intransitables i les àrees d’ús públic han sigut arrasades en la seua totalitat.